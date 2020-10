Οικονομία

Κορονοϊός: “Λουκέτα” σε κέντρα διασκέδασης - Πρόστιμο σε πελάτες που γλεντούσαν τα ξημερώματα

Έφοδος της Αστυνομίας αργά το βράδυ του Σαββάτου, με δεκάδες πρόστιμα και προσαγωγές.

Aργά το βράδυ του Σαββάτου η Αστυνομία έκανε έφοδο σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Λιοσίων, όπου διασκέδαζαν κρυφά 146 πελάτες, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στις 02:30 και διαπίστωσαν ότι το κέντρο λειτουργούσε κανονικά, αν και θα έπρεπε να ήταν κλειστό τουλάχιστον απο τις 00:30, οπότε τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευηση κυκλοφορίας

Ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη.

Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και το κατάστημα "σφραγίστηκε" για τρεις ημέρες.

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι το κέντρο διασκέδασης ήταν κλειδωμένο απο μέσα!

Παρεμφερής επιχείρηση της Αστυνομίας έγινε στο Μπουρνάζι, όπου 108 πελάτες βρέθηκαν να διασκεδάζουν σε κέντρο, μετά τις 00:30.

Στους πελάτες επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ.

Συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ και το κατάστημα "σφραγίστηκε" για 20 ημέρες.