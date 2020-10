Υγεία - Περιβάλλον

Τζιτζικώστας από Σέρρες: στον Δήμο το 90% των κρουσμάτων κορονοϊού

"Καμπανάκι κινδύνου" για το ενδεχόμενο τοπικού lockdown, αν δεν τηρηθούν πιστά τα μέτρα. Έκτακτη σύσκεψη υπο τον Νίκο Χαρδαλιά.

Ως ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτήρισε την κατάσταση στο δήμο Σερρών ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, λέγοντας ότι η πόλη και η περιφερειακή ενότητα γενικότερα, βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη λήψη μέτρων που οδηγούν σε καθολικό lockdown.

Ο κ. Τζιτζικώστας, στην έναρξη της ευρείας σύσκεψης φορέων στην αντιπεριφέρεια Σερρών παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και του προέδρου του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, τόνισε ότι το πρόβλημα της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού εστιάζεται κατά 90% στον δήμο Σερρών.

Η αύξηση των κρουσμάτων, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, είναι μεγάλη και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τα οποία πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα από όλους, η πόλη των Σερρών θα περάσει στο επόμενο «επίπεδο 4».

«Είμαστε όλοι κουρασμένοι», είπε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης, «από τα συνεχή μέτρα που εφαρμόζονται, όμως μέχρι να υπάρξει εμβόλιο ή ικανή φαρμακευτική αγωγή απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προσωπικής προστασίας γιατί μόνο έτσι θα μειώσουμε την έξαρση της πανδημίας».