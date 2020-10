Πολιτική

Νέο διάβημα στην Τουρκία για την παράνομη Navtex

Εντολή Δένδια και για ενημέρωση συμμάχων και εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά. Οργισμένη ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ.

Οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex, καθώς και την ενημέρωση συμμάχων και εταίρων για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η έκδοση νέας παράνομης Navtex από την τουρκική πλευρά, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου, προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, δείχνει για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία, με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά, αγνοεί πλήρως τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Συμπεριφέρεται σαν κράτος-παρίας που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την κατακόρυφη αύξηση της έντασης», αναφέρει και τονίζει πως η παράνομη αυτή ενέργεια «αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

«Παράλληλα, η επανάληψη των παράνομων ενεργειών της τουρκικής πλευράς, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον άμεσο τερματισμό των ενεργειών αυτών, εκθέτει ακόμα περισσότερο την τουρκική πλευρά».

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, η οποία ουσιαστικά απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες», υπογραμμίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Πριν την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex. Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε «μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Υπογραμμίζεται, δε, ότι ο σταθμός του Ηρακλείου «έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή».

«Δεν ανεχόμαστε παραβατικές αξιώσεις. Δεν ανεχόμαστε απειλές πολέμου. Δεν συμπλέουμε με μονομερείς διεκδικήσεις. Λυπούμαι που η Τουρκία εκτρέπεται σε ένα νεοθωμανισμό» ήταν το ηχηρό μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην 'Αγκυρα από το βήμα της Βουλής.

Την Παρασκευή η Άγκυρα είχε προαναγγείλει στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου παρά την ανακοίνωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για μορατόριουμ ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εθνικών εορτών Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή όπου κινείται το ερευνητικό σκάφος έχει στηθεί "σκηνικό πολέμου" καθώς βρισκεται σε κλοιό απο ελληνικά πλοία.

Ως ακόμα μια απόδειξη της αναξιοπιστίας της Τουρκίας χαρακτήρισε τη νέα παράνομη Navtex της Άγκυρας για έρευνες του Ορούτς Ρέις ανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου έως τις 4 Νοεμβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ επεσήμανε ότι «η νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία είναι μια ακόμα απόδειξη αναξιοπιστίας της Τουρκίας, ακόμα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, ότι αυτά που λέει τη μια μέρα, τα αναιρεί την επόμενη με τις πράξεις της». Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ σημείωσε ότι «δείχνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».