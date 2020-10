Πολιτική

Κόντρα στην Βουλή για “Oruc Reis” και 12 ναυτικά μίλια

"Πυρά" αντάλλαξαν Παναγιωτόπουλος και Ραγκούσης με αφορμή την στάση της κυβέρνησης στις τουρκικές προκλήσεις αλλά και για τα περί εθνικισμού που ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα 12 ναυτικά μίλια.

Τη συμβολή του συνόλου του πολιτικού φάσματος στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην ομιλία του επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Χρ. Σταϊκούρα. Ηγεσία, πολιτικές δυνάμεις και λαός, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται κάτω από τις δύσκολες συνθήκες, ενός παγκόσμιου υγειονομικού κινδύνου και μιας επικίνδυνης αποσταθεροποιητική δύναμης, της Τουρκίας, που απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή και τα εθνικά μας δίκαια. Εκτιμώ ότι η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, γίνεται, είτε για εντυπώσεις, είτε για να αποδείξει ότι έχει λόγο ύπαρξης και δεν συνδράμει σε αυτή την κρίσιμη καμπή.

Μιλώντας για την πρόσφατη, αναθεωρητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, είπε ότι φτάνει σε αλλοπρόσαλλα όρια: Προ ημερών, σημείωσε, η Τουρκία έσπευσε να υιοθετήσει την πρόταση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Γ. Στόλντεμπεργκ για ματαίωση ασκήσεων κατά τη διάρκεια εθνικών εορτών, κι εμείς - καλή τη πίστη - την δεχθήκαμε. Και την επόμενη μέρα, εκτέθηκε η Τουρκία στα μάτια των Συμμάχων και του γ.γ., προχωρώντας σε navtex και ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή, επισήμανε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες της κυβέρνησης για αναβάθμιση των συμμαχιών της χώρας μας με σημαντικές δυνάμεις της περιοχής μας, αλλά και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησε και για την επικείμενη αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Σχολιάζοντας όσους μιλούν για πολιτικό κόστος από την απόφαση αυτή, είπε ότι «κάποιες φορές είναι προτιμητέα μια απόφαση με πολιτικό κόστος, παρά μια μη απόφαση με εθνικό κόστος. Η εθνική επιταγή επιβάλει ότι οι μονάδες πρέπει να ενισχυθούν με έμψυχο δυναμικό», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Αντιπαράθεση σημειώθηκε μετά την ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, παρατήρησε στον κ. Παναγιωτόπουλο, ότι επέκρινε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά δεν έστειλε ένα μήνυμα στην Τουρκία. «Αν κάποιος, μετά από λίγα χρόνια, που θα βλέπει τι διεξάγεται αυτές τις εβδομάδες στα χωρικά μας ύδατα, στα δυνητικά χωρικά μας ύδατα για να ακριβολογώ, καθώς και στα δυνητική ΑΟΖ της χώρας μας, και διαβάσει την ομιλία σας, θα εκπλαγεί και θα τη θεωρήσει ως μια ανιστόρητη αυταρέσκεια, που δεν μπορεί να έχει χώρο και χρόνο σε αυτές τις περιστάσεις». Κάλεσε μάλιστα τον υπουργό, να πει «τι θα κάνει η χώρα εάν μπει γεωτρύπανο στα 12 ναυτικά μίλια», καθώς και να σχολιάσει τα περί εθνικισμού που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης για τα 12 ν.μ..

Σχόλιο για την αναφορά Χρυσοχοΐδη ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτας, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις και για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων χωρίς την παρουσία του κ. Παναγιωτόπουλου.

Απαντώντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναρωτήθηκε εάν ο κ. Ραγκούσης άκουσε την ομιλία του. Σχολίασε μάλιστα την παρέμβαση του κ. Ραγκούση, λέγοντας ότι «εντυπωσιάζει η στροφή ενός κόμματος, που πρόσφατα ο αρχηγός του υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και σήμερα εξορκίζει την κυβέρνηση να τα επεκτείνει στα 12 ν.μ., όταν ήδη αυτό έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή αποτελεί δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα. Κι όπως καταλαβαίνετε, στη σφαίρα προστασίας που καλύπτονται, δεν περιέρχονται τα δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα αλλά τα απόλυτα». Όσο για τη συνάντηση των αρχηγών των επιτελείων με τον πρωθυπουργό, είπε ότι ο ίδιος απουσίαζε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και πως η συγκεκριμένη συνάντηση, έγινε για να δοθούν απαντήσεις σε τεχνικής φύσης θέματα για τις κινήσεις του Ορούτς Ρέις.

Σε νέα παρέμβασή του, ο κ. Ραγκούσης είπε ότι «έντρομοι σας άκουσαν οι βουλευτές, και οι της ΝΔ, να αποκαλείτε το αναφαίρετο δικαίωμα, το ρητώς αναγνωρισμένο από το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ. ως 'δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα'. Είναι απαράδεκτη αυτή η τοποθέτηση και πρέπει να την ανακαλέσετε διότι βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ή δεν ξέρετε τι είπατε, ή κάνατε λάθος. Διορθώστε το», είπε ο κ. Ραγκούσης, ο οποίος αποκάλεσε «ντροπή» να λέγεται για τον πρώην πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα ότι έχει εκφράσει θέση ότι η Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα. Να το ανακαλέσετε, ιδίως όταν είστε εσείς ο υπουργός, που επί των ημερών του το Ορούτς Ρέις είναι μέσα στα 12 ναυτικά μίλια.

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του κ. Ραγκούση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Ιω. Μπούγας, είπε ότι οι δηλώσεις για σουλατσάρισμα του Ορούτς Ρέις δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τους άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που «ορθώνουν τείχος στο Αιγαίο. Πρέπει να τους σέβεστε» κάλεσε τον κ. Ραγκούση, ο κ. Μπούγας.