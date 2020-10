Life

Η οικογένεια ταξιδευτών από την Θεσσαλονίκη έφτασε στο βορειότερο ακρωτήρι της Ευρώπης (εικόνες)

Μετά από 7.100 χιλιόμετρα σε 10 χώρες, έφτασε με αυτοκίνητο στο Nordkapp. Πως περιγράφουν το ταξίδι τους.

Ο πρώτος στόχος του ταξιδιού των έξι ετών επετεύχθη. Η οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη που εν μέσω Covid-19 ξεκίνησε πριν από 85 και πλέον ημέρες ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο έφτασε στο πρώτο σημείο-στόχος της: το Βόρειο Ακρωτήρι.

«To στίγμα μας, 71°10?21?N λέει πως βρισκόμαστε στο δήμο του Βόρειου Ακρωτηρίου, το Nordkapp Municipality, το βορειότερο σημείο στο οποίο μπορείς να οδηγήσεις. Είμαστε σήμερα στον 71° παράλληλο, ένα τέλος διαδρομής, έναν τόπο απόλυτης ησυχίας...», είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος Άκης Τεμπερίδης περιέγραψε την ιστορική, σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού της οικογένειας, άφιξη των τριών ταξιδευτών σε ένα από τα διασημότερα τοπόσημα του πλανήτη.

«Σπάνια θέτουμε προορισμούς στη νομαδική ζωή που επιλέξαμε να κάνουμε, αλλά αυτή τη φορά είχαμε πραγματικά στόχο να φτάσουμε εδώ ώστε να αποδείξουμε ότι εν μέσω πανδημίας, μπορεί κάποιος να ταξιδεύει από χώρα σε χώρα, τουλάχιστον στο πλαίσιο της Ευρώπης», λέει ο Άκης Τεμπερίδης και συμπληρώνει η Βούλα Νέτου: «Μπορεί να έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά δεν είχαμε βρεθεί ποτέ στο Nordkapp και ομολογώ ότι φτάνοντας εδώ εχθές, είχα έντονα συναισθήματα, κι αυτό γιατί η όλη διαδρομή ήταν μεγάλη όσο και συναρπαστική».

Η αποστολή «The World Offroad», όπως λέγεται το εγχείρημα της οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου από την Ελλάδα και κινήθηκε με πνεύμα εξερεύνησης από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης προς τις τρεις χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία) και από εκεί με πλοίο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, όπου ξεκίνησε μία συναρπαστική περιπέτεια μέσα από τις χιλιάδες λίμνες και τους εθνικούς δρυμούς της χώρας.

Με θέα τον Αρκτικό Ωκεανό, μόνοι μέσα στο αυτοκινούμενο όχημα τους, στον Αρκτικό Κύκλο πάνω από τον 68° παράλληλο, όπου "ζουν μόνο 4 εκατομμύρια άνθρωποι συνολικά σε σχέση με τα 7.5 δις του πληθυσμού της Γης", όπως σημειώνει ο κ.Τεμπερίδης, οι διαχειριστές του διάσημου τοπόσημου, του φημισμένου Nordkapp, υποδέχθηκαν την ελληνική οικογένεια και εξήγησαν πως παρά την πανδημία ο κόσμος επιμένει να ταξιδεύει. "Όπως μάθαμε δεν είναι λίγα τα οχήματα που φτάνουν εδώ αν σκεφτεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη εξαιτίας της πανδημίας, έστω κι αν η σεζόν, τουριστικά, είναι ιδιαίτερα πεσμένη. Εμείς περάσαμε από όλες τις χώρες της διαδρομής χρησιμοποιώντας όλα τα πρωτόκολλα που μας επέβαλαν από σύνορο σε σύνορο, η Νορβηγία δε, στην οποία βρισκόμαστε πια, είναι μια χώρα όπου επικρατεί ψυχραιμία σε σχέση με την πανδημία, ίσως και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και των αποστάσεων ανάμεσα στις κατοικημένες περιοχές", περιγράφει ο Έλληνας ταξιδευτής.

Οι άνθρωποι, οι διαδρομές, οι καιρικές συνθήκες

«Μας άρεσε τόσο η Φινλανδία, η φύση και οι άνθρωποί της, που κάναμε ένα μήνα να φτάσουμε στον 66ο παράλληλο - στον Αρκτικό Κύκλο δηλαδή - βορειότερα από τον οποίο ο ήλιος δε δύει ποτέ για μία μέρα (τουλάχιστον) στην εαρινή ισημερία και δεν ανατέλλει αντίστοιχα στη χειμερινή», λέει ο κ.Τεμπερίδης. «Βόρεια του Ροβανιέμι, στο οποίο γνωρίσαμε και το μόνο ζευγάρι Ελλήνων που ζει εκεί, μας βρήκαν τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα», λέει η Βούλα, «κι εκεί άρχισαν τα δύσκολα».

Από εκείνη την ημέρα, το αυτοκινούμενο Iveco 4x4, το οποίο είναι ταυτόχρονα όχημα, σπίτι, γραφείο και σχολική τάξη για την ελληνική οικογένεια, κινείται αποκλειστικά σχεδόν σε χιονισμένους και ενίοτε εντελώς παγωμένους δρόμους. «Κάποιες φορές ήταν πραγματικά επικίνδυνα να οδηγείς ένα όχημα 4,3 τόνων χωρίς χειμερινά ελαστικά σε τέτοιες συνθήκες, αλλά με μεγάλη προσοχή φτάσαμε ασφαλείς στο βόρειο ακρωτήρι, που είναι ο πρώτος μας προορισμός σε τούτο εδώ το ταξίδι εν μέσω πανδημίας», προσθέτει ο κ.Τεμπερίδης. «Από εδώ που είμαστε, παίρνουμε μία ανάσα και συνεχίζουμε να εξερευνούμε την αρκτική ζώνη, μπαίνοντας μάλιστα στο χειμώνα, με πολικές δηλαδή θερμοκρασίες και ελάχιστο φως ημέρας. Παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και ανάλογα θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση, αισθανόμαστε τυχεροί που μπορούμε να ταξιδεύουμε και μάλιστα να νιώθουμε απόλυτα προστατευμένοι από την πανδημία».

Το ταξίδι της οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη μέσα από το αλπικό τοπίο των τελευταίων ημερών μοιάζει το απόλυτο αντίθετο των συνθηκών στην Ελλάδα με κύρια αιτία το πόσο βόρεια βρίσκεται ο επισκέπτης: "Οι συνθήκες ταξιδιού είναι πρωτόγνωρες για εμάς τους νότιους. Χαρακτηριστικό είναι πως μέσα σε μια διαδρομή 125 χιλιομέτρων βιώσαμε από συνθήκες αλπικού, λευκού, τοπίου με οδικούς άξονες τελείως παγωμένους, όπως και τελείως... στεγνούς με ένα τοπίο καταπράσινο !" .Η εναλλαγή στη διαδρομή αυτή, ήταν τα τελευταία χιλιόμετρα τους μέχρι το φημισμένο Βόρειο Ακρωτήρι της Ευρώπης κάτι που οφείλεται, όπως εξηγεί, στο ότι η παραμικρή αλλαγή, μερικών δεκάδων μέτρων έστω, στο υψόμετρο, δύναται να οδηγεί σε εντελώς διαφορετικό μικροκλίμα.

Με αυτή την άφιξή τους στο Βόρειο Ακρωτήρι και αφετηρία το ζεστό τους σπίτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη ο Άκης Τεμπερίδης, η Βούλα Νέτου και η μικρή τους κόρη Αναστασία σήμερα βρίσκονται πλέον στο τέλος της πρώτης τους διαδρομής. Μια διαδρομή που διέτρεξε πλείστες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις και τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν φιλόξενους ανθρώπους όπως και ξεχωριστές περιοχές. Αν και θα περίμενε κανείς λογω Covid 19 οι κάτοικοι των περιοχών να είναι κάπως....απόμακροι, τονίζει ο κ.Τεμπερίδης, αυτό δε συνέβη αφού παντού σχεδόν συναντούν ζεστούς και προσιτούς πολίτες της Ευρώπης που τους καλωσορίζουν και τους φορτώνουν με αισιοδοξία και καλή διάθεση για να συνεχίσουν το μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη.

