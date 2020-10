Αθλητικά

Ολυμπιακός: Οι “εκλεκτοί” του Μαρτίνς για το ματς με την Πόρτο

Ποιος παίκτης δεν θα βρίσκεται στην πτήση του Ολυμπιακού για το Πόρτο.

Μόνο ο Μαντί Καμαρά δεν θα βρίσκεται στην πτήση του Ολυμπιακού για το Πόρτο, όπου την τρίτη το βράδυ περιμένει στο «Ντραγκάο» η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν σήμερα για την ιβηρική χερσόνησο με πλήρη αποστολή, εκτός του Καμαρά που έχει διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό και βρίσκεται σε καραντίνα, έχοντας ήδη απουσιάσει από την πρεμιέρα, εναντίον της Μαρσέιγ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε στην αποστολή όλους τους παίκτες που έχουν δηλωθεί στην UEFA για τη διοργάνωση, μαζί και τον Μπρούμα ο οποίος είχε αποκλειστεί για το παιχνίδι με τους Γάλλους.

Έτσι, στο αεροπλάνο θα μπουν οι, Ανδρούτσος, Μπα, Σεμέδο, Μπουχαλάκης, Χολέμπας, Σισέ, Βινάγκρε, Ντρέγκερ, Ελ Αραμπί, Ραφίνια, Πέπε, Φορτούνης, Καραργύρης, Σα, Μασούρας, Χασάν, Εμβιλά, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Σουντανί, Μπρούμα, Βαλμπουενά και Βρουσάι.

Εν τω μεταξύ, τον Ντάνιελ Ζίμπερτ όρισε διαιτητή του αγώνα η UEFA. Ο 36χρονος Γερμανός έχει σφυρίξει κατά το παρελθόν μόνο σε ένα διεθνές παιχνίδι ελληνικής ομάδας και συγκεκριμένα σε εκείνο της ΑΕΚ με την Τραμπζονσπόρ (1-3), στις 22 Αυγούστου 2019.