Κόσμος

Νέο “χτύπημα” Ερντογάν: Ο Μακρόν “έχασε το δρόμο του”

Δεύτερος «γύρος» επίθεσης από τον Πρόεδρο της Τουρκίας προς το Γάλλο ομόλογό του.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα, πως ο Εμανουέλ Μακρόν “έχασε το δρόμο του,” στη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου σκληρής κριτικής που άσκησε σε βάρος του Γάλλου προέδρου, μέσα σε ένα διήμερο και αναφορικά με τη μεταχείριση των μουσουλμάνων.

Χθες, ο Ερντογάν είχε δηλώσει πως ο Μακρόν έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους και χρειάζεται ψυχοθεραπεία – μία φραστική επίθεση που προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας και την ανάκληση του Γάλλου πρεσβευτή από την Άγκυρα.

“Το άτομο που διοικεί τη Γαλλία έχασε το δρόμο του. Μιλάει για τον Ερντογάν όλη την ημέρα. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και που πηγαίνεις. Είπα στην Καισάρεια χθες, ότι ο αυτός [ο Μακρόν] είναι περιστατικό και ότι πρέπει πραγματικά να εξεταστεί ιατρικά,” δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική του ομιλία, στην επαρχία της Μαλάτειας, στα ανατολικά της Τουρκίας.