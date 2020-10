Αθλητικά

Γκραν Πρι Πορτογαλίας: Θρίαμβος και νέο ρεκόρ για Χάμιλτον

Ο Βρετανός οδηγός κατάφερε να ξεπεράσει τις νίκες του Σουμάχερ και να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών.

Ο έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της φόρμουλα Ένα, Λιούις Χάμιλτον, έγινε ο πιο επιτυχημένος πιλότος όλων των εποχών, όσον αφορά στις νίκες, πανηγυρίζοντας στο Γκραν Πρι της Πορτογαλίας της 92η της καριέρας του.

Ο πιλότος της Mercedes είχε «πιάσει» το ρεκόρ της Ferrari και του Μίκαελ Σουμάχερ στις 11 Οκτωβρίου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, συμπληρώνοντας τις 91 νίκες.

Με τη σημερινή επιτυχία του, ο Βρετανός εδραιώνει το προβάδισμα του στο εφετινό πρωτάθλημα, βάζοντας... πλώρη για την κατάκτηση του έβδομου τίτλου του στη φόρμουλα Ένα, ο οποίος αν έρθει θα ισοφαρίσει ακόμη ένα ρεκόρ που έχει θέσει ο Γερμανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Χάμιλτον είδε την καρό σημαία σε 25.592 δευτερόλεπτα μπροστά από τον «ομόσταυλό» Βάλτερι Μπότας, ενώ μετά το ρεκόρ του τόνισε ότι... «Τα χρωστάω όλα αυτά σε αυτούς τους τύπους εδώ και πίσω στο εργοστάσιο. Είναι τιμή και προνόμιο να δουλεύω μαζί τους».

Ο νεαρός Ολλανδός, Μαξ Φερστάπεν, τερμάτισε τρίτος για τη Red Bull.

Η βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα:

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1 ώρα 29:55.770

2. Bάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +25.592

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) +34.508

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +1:05.312

5. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Red Bull-Honda) + 1 γύρος

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/ΜcLaren) + 1 γύρος

7. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) + 1 γύρος

8. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) + 1 γύρος

9. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) + 1 γύρος

10. Σεμπαστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 256 βαθμοί

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 179

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 162

4. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 80

5. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 75

6. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 74

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 65

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 64

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 63

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Mclaren) 59

11. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) 57

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) 40

13. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 18

14. Ντανιίλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri) 14

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Racing Point) 10

16. Αντόνιο Τζοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 3

17. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) 2

18. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 2

19. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1

20. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

21. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 435 βαθμοί

2. Red Bull-Honda 226

3. Racing Point-Mercedes 126

4. McLaren-Renault 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri-Honda 77

8. Alfa Romeo-Ferrari 5

9. Haas-Ferrari 3

10. Williams-Mercedes 0