Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ – Κορονοϊός: Παγκόσμιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων για τρίτη μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκαν περαιτέρω τα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίως καταγράφηκαν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε χθες Σάββατο ένα νέο ρεκόρ μολύνσεων παγκοσμίως από τον νέο κορονοϊό, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων του ΠΟΥ, 465.319 κρούσματα εντοπίστηκαν χθες παγκοσμίως έναντι 449.720 την Παρασκευή και 437.247 την Πέμπτη.

Το βόρειο ημισφαίριο βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή» της πανδημίας Covid-19, προειδοποίησε την Παρασκευή ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, σημειώνοντας πως ένας πολύ μεγάλος αριθμός χωρών καταγράφει ραγδαία αύξηση κρουσμάτων.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή της πανδημίας, ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκτιμά πως «οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι», την ώρα που «ορισμένες χώρες βρίσκονται σε επικίνδυνη πορεία».