ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω για παιδιά από τον 12ο μήνα

Νέα σειρά, ελληνικής παραγωγής προϊόντων παιδικής διατροφής.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, με εμπειρία μεγαλύτερη του μισού αιώνα στην παραγωγή αγνού ελληνικού γάλακτος υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, δημιούργησε τη νέα σειρά προϊόντων παιδικής διατροφής ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω, για παιδιά από τον 12ο μήνα.

ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω πρώτα από όλα σημαίνει ανάπτυξη!

Η νέα σειρά ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω αποτελείται από τρία παιδικά ροφήματα γάλακτος, αγελαδινό, κατσικίσιο και χωρίς λακτόζη, για να προσφέρει στις σημερινές μητέρες μια πληθώρα διατροφικών επιλογών, που θα συμβάλουν στη σωστή σωματική ανάπτυξη των παιδιών, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Το ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω χωρίς λακτόζη, αποτελεί μια καινοτόμα επιλογή, κατάλληλη για παιδιά με μόνιμη ή προσωρινή δυσανεξία στη λακτόζη.

Τα προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω παράγονται στην Ελλάδα από 100% ελληνικό γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ και είναι εμπλουτισμένα με σίδηρο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Έχουν υπέροχη φυσική γεύση και δεν περιέχουν ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες.