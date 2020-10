Πολιτική

Γεννηματά: Έρχονται μαζικοί πλειστηριασμοί

Χορηγός του Μητσοτάκη ο Τσίπρας, υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

Σε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ για το σύνολο της πολιτικής της προχώρησε η Φώφη Γεννηματά, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Ταυτόχρονα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε για άλλη μια φορά τον Αλέξη Τσίπρα πως επιβεβαιώνει ότι παραμένει ο χορηγός του κ. Μητσοτάκη.

«Την ώρα που η μια αποτυχία διαδέχεται την άλλη, που άρχισαν να ακούγονται φωνές ακόμα και μέσα στο κόμμα του για τους χειρισμούς, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, που άρχισε να ραγίζει η εικόνα που με τόση επιμέλεια και τόσο χρήμα φιλοτεχνήθηκε στα Μέσα, ιδού ο από μηχανής θεός.

Ποιος άλλος; Ο κ. Τσίπρας, απαλλάσσει από τις ευθύνες του τον κ. Μητσοτάκη, τον βγάζει από το κάδρο των ευθυνών και στρέφεται κατά μεμονωμένου υπουργού.

Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς. Αρκετά κ. Τσίπρα. Αφήστε να κάνει αντιπολίτευση κανένας άλλος. Το κενό το καλύπτουμε ήδη από καιρό εμείς, το Κίνημα Αλλαγής».

Από την αρχή της ομιλίας της η κ. Γεννηματά μίλησε σε υψηλούς τόνους και απευθυνόμενη αρκετές φορές στον πρωθυπουργό προσωπικά, τόνισε ότι το Κίνημα Αλλαγής υπερψηφίζει την πρόταση μομφής συνολικά για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.

«Εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον κ. Μητσοτάκη και σε κανέναν υπουργό του», τόνισε.

Η Φώφη Γεννηματά, απαντώντας με αυστηρή γλώσσα, υπερασπίστηκε τις επιλογές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από το 2010-2015.

«Μάλιστα έχουμε ανοιχτή πολιτική διαμάχη με υπουργούς που διακρίνονται από πολιτικό θράσος.

Που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της ΝΔ, της κυβέρνησης Καραμανλή 2004-09 για τον εκτροχιασμό της οικονομίας που οδήγησε στην κρίση και στα μνημόνια. Που νομίζουν ότι με την τακτική του Γκαίμπελς "πες, πες, όλο και κάτι θα μείνει" σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουν ότι θα συνεχίσει ο ελληνικός λαός να ζει στην παγίδα του δήθεν αντιμνημονίου και σίγουρα του λαϊκισμού. Είμαστε εδώ για να μην τους το επιτρέψουμε».

Προχώρησε επίσης ένα βήμα παραπέρα, υπενθυμίζοντας ότι η ΝΔ έχει αναγνωρίσει το δημοσιονομικό έγκλημα της κυβέρνησης Καραμανλή, με έλλειμμα 15,6%.

«Γιατί ξέρουμε ότι πίσω από την προσπάθεια εξωραϊσμού της σημερινής κυβέρνησης, κρύβεται η γνωστή Δεξιά που έφτασε τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας, παραπλάνησε τους πολίτες και τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξέρουμε ότι σήμερα φορούν το προσωπείο του Κέντρου για να παραπλανήσουν ξανά, να ξεχάσουμε τις ιστορικές ευθύνες τους. Για να ξεχάσουμε το Καραμανλικό στρατόπεδο που είναι ο αδήλωτος ιδιοκτήτης του κόμματος, τον ιδιαίτερο ρόλο του όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

Εγκάλεσε την κυβέρνηση για προχειρότητα, για την πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας», με παλινωδίες και αντιφάσεις. Ειδικότερα για τα εθνικά θέματα και την συνεχή τουρκική προκλητικότητα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε στον κ. Μητσοτάκη πως έχει την ευθύνη που βαδίζει η χώρα χωρίς εθνική γραμμή, χωρίς αρραγές μέτωπο στο εσωτερικό.

«Αφήνετε χώρο στον κ. Ερντογάν να επιχειρεί τη δημιουργία τετελεσμένων. Με διαρκή υποχωρητικότητα που ανοίγει ορέξεις και αποθρασύνει την Τουρκία. Αδύναμοι να υπερασπίσετε αποτελεσματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα μας. Η μυστική και η φανερή σας διπλωματία κατάφεραν να φέρουν τον Ερντογάν μέσα στα 12 νμ. Επιτρέψατε στο Oruc Reis να κάνει ανενόχλητο βόλτες και στην πράξη να αμφισβητεί το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και βέβαια να αμφισβητεί την ΑΟΖ του Καστελόριζου. Έχετε αναλάβει προσωπικά την ευθύνη μετά την άρνηση σας για συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, αλλά δεν έχετε λευκή επιταγή».

Ανάλογη ήταν η κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

«Από την καραντίνα οδηγήσατε στον εφησυχασμό και δώσατε το σύνθημα της χαλάρωσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λάβατε μέτρα πιο νωρίς που γνωρίζω ότι εισηγούνταν οι επιστήμονες. Δεν στηρίζετε τους υγειονομικούς. Δεν θέλουν χειροκροτήματα κ. πρωθυπουργέ. Έμπρακτη αναγνώριση θέλουν, εντάξτε τους επιτέλους στα βαρέα και ανθυγιεινά, ως μια ελάχιστη αναγνώριση όσων μας προσφέρουν! Δεν μου προξενεί καμιά εντύπωση που δεν στηρίζετε το ΕΣΥ. Θέλατε πάντα να το διαλύσετε, αλλά τώρα βέβαια δεν μπορείτε γιατί έχει αναδειχθεί στην κρίση, ο προστάτης του ελληνικού λαού και θα το υπερασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις. Τώρα το έχετε εγκαταλείψει να απαξιώνεται, από την πίεση που θα δεχτεί, χωρίς ουσιαστική στήριξη, μέσα από την αδράνεια σας», ανέφερε.

Η κ. Γεννηματά κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως ενισχύει το κομματικό πελατειακό κράτος, ενώ δεν πήρε έγκαιρα μέτρα για να κρατήσει όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία και σημείωσε ότι οι μικρομεσαίοι απειλούνται με λουκέτο.

«Δημιουργείτε ερείπια στην οικονομία, έχετε στόχο να εξαφανίσετε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Δίνετε τη χαριστική βολή στη μεσαία τάξη και τους πιο αδύνατους. Με ένα νομοσχέδιο που σας υπαγόρεψαν οι Τράπεζες και τα Funds,», είπε η κ. Γεννηματά.

Κατέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα επειδή «μιλάει για προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν ο ίδιος και ο κ. Τσακαλώτος, που φώναζαν "κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη", κατήργησαν το ν. 3869/2010 του ΠΑΣΟΚ και προχώρησαν σε 25.000 πλειστηριασμούς. 'Ανοιξαν κι εδώ τον δρόμο στον κ. Μητσοτάκη». Και να είστε βέβαιος κ. πρωθυπουργέ, ότι η σημερινή ανασφάλεια, η αγωνία και αβεβαιότητα που φωλιάζει μέσα σε κάθε ψυχή και σε κάθε σπίτι, με ευθύνη σας, είναι οι σπόροι της αμφισβήτησης. Θα δώσουν γρήγορα καρπούς και θα φέρουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, η ταλαιπωρημένη κοινωνία μας, που έχουν ανάγκη οι νέοι, που τόσο πολύ σας φοβίζουν.

Εμείς, το Κίνημα Αλλαγής, είμαστε εδώ όρθιοι και δυνατοί, η προοδευτική αντιπολίτευση με όπλο τις αξίες, το έργο μας, τις προτάσεις μας, αλλά και τη δικαίωση από τον ελληνικό λαό, για το ΠΑΣΟΚ και τον ήλιο του που ζέσταινε τις καρδιές των Ελλήνων τόσα χρόνια. Τώρα, 11 χρόνια μετά, κάθε σπίτι γνωρίζει πόσο άδικα και μεθοδευμένα κατηγορήθηκε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και πόσο ανάγκη έχει η πατρίδα μας μια πραγματική σοσιαλιστική και δημοκρατική αλλαγή, που δεν θα αφήνει κανέναν μόνο του και δεν θα παίζει με την αξιοπρέπεια και την περηφάνια των Ελλήνων. Αυτή τη νέα αλλαγή εμείς μπορούμε να την καθοδηγήσουμε», κατέληξε η κ. Γεννηματά.