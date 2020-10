Κοινωνία

Δικαιωμένα με τη φυλάκιση της Χρυσής Αυγής δηλώνουν στον ΑΝΤ1 τα θύματά της (βίντεο)

Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης μιλούν στον ΑΝΤ1 για τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η φυλάκιση των μελών της, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.