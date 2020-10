Υγεία - Περιβάλλον

Γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο του μαστού μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάφεραν να νικήσουν τον καρκίνο του μαστού και μοιράζονται την εμπειρία τους. Επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τις νικήτριες γυναίκες.