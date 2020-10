Κόσμος

Μισέλ: Η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις και προσβολές

«Σεβασμό στην Ευρώπη και τα κράτη – μέλη της ζήτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Ερντογάν.

Τη στάση της Τουρκίας και τις επιθέσεις του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν καταδικάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο τουίτερ τονίζει:

«Αντί για θετική ατζέντα, η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και τώρα τις προσβολές.

Είναι απαράδεκτο. Σεβασμός στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη της».

Plutot qu'un agenda positif la Turquie choisit les provocations, les actions unilaterales en Mediterranee et maintenant les injures.



C’est intolerable.



Respect pour l'Europe et ses Etats membres #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) October 25, 2020