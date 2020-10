Κόσμος

Μακρόν: Δεν θα αποδεχτούμε τη ρητορική του μίσους

Απάντηση στον Ερντογάν, αλλά και σε όσους μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα έδωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο μιας νέας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, μετά και τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον του εκ μέρους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων στον αραβικό κόσμο, ανήρτησε σήμερα σειρά από tweet, με τα οποία επιβεβαιώνει τις αξίες που πρεσβεύει και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι απορρίπτει τη «ρητορική του μίσους».

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ.

Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε.

Θα συνεχίσουμε, Σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο.

Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που ανήρτησε επίσης μηνύματα στα αγγλικά και τα αραβικά.

?? ??? ?????? ??????? ?????.

????? ?? ???? ???????? ???? ??????. ?? ???? ????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ????????. ???? ????? ??? ???? ????? ??????? ?????? ????????. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

Ο πρόεδρος της Τουρκίας καταφέρθηκε εκ νέου σήμερα εναντίον του Γάλλου ομολόγου του, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου για το Ισλάμ έχουν πυροδοτήσει έντονες επικρίσεις, διαδηλώσεις και καλέσματα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα στον μουσουλμανικό κόσμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter τη φράση «Είμαστε ένα» στα αγγλικά ("We are ONE"), με υπότιτλο «είμαστε ενωμένοι». Η φράση "We are one" πρωταγωνιστεί στο τραγούδι "One", του συγκροτήματος U2, το οποίο επέλεξε η οικογένεια του Σαμιέλ Πατί να ακουστεί στην τελετή μνήμης, την περασμένη Τετάρτη στη Σορβόνη, στον καθηγητή που δολοφονήθηκε από έναν ισλαμιστή.