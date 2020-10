Πολιτική

Δεν “πέρασε” από τη Βουλή η πρόταση δυσπιστίας κατά Σταϊκούρα

Υψηλοί τόνοι στο Κοινοβούλιο για τον πτωχευτικό κώδικα αλλά και τα ελληνοτουρκικά.

Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για τον νέο πτωχευτικό κώδικα, κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας σε βάρος του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα’

Η πρόταση τελικώς καταψηφίστηκε από 158 βουλευτές. Υπερ της πρότασης ψήφισαν 133.

Στήριξη στον Χρήστο Σταϊκούρα προσέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κατήργησε τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019, και αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον χώρο της οικονομίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι προχώρησε σε υποβολή πρόταση μομφής την πιο ακατάλληλη στιγμή, δηλαδή εν μέσω της εξάπλωση της νόσου Covid-19, της απόφασης του δικαστηρίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και της τουρκικής προκλητικότητας.

Τσίπρας: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τη φτώχεια

Για «σκανδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο υπέρ των τραπεζών και εις βάρος της κοινωνίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Δεσμεύθηκε ότι ο νέος πτωχευτικός κώδικας θα είναι «ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου, θα είναι αυτός...»

Γεννηματά: Συνολικά κατά της κυβέρνησης η δική μας μομφή

«Οδηγείτε σε μαζικούς πλειστηριασμούς, αφήνετε τους αδύναμους δανειολήπτες βορά στις τράπεζες και δίνετε τη χαριστική βολή στη μεσαία τάξη με ένα νομοσχέδιο που σας έχουν υπαγορεύσει οι τράπεζες και τα funds», εγκάλεσε την κυβέρνηση η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι η μομφή του κόμματος είναι σε βάρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνολικά.

Κουτσούμπας: Στρατηγική σύμπλευση Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ

Στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών, το ΚΚΕ καταψηφίζει συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και των κομμάτων που προσχεδίασαν το «έγκλημα», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας. Υπογράμμισε επίσης ότι με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, οι μισθωτοί μετατρέπονται σε δούλους των τραπεζών.

Βελόπουλος: Μομφή κατά όλης της κυβέρνησης έπρεπε να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Την ώρα που απαιτείται εθνική ομοψυχία εξαιτίας της προκλητικής στάσης του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα μας δίχαζε και θα είχαμε αντιπαράθεση. Κακώς τον έφερε την παρούσα χρονική συγκυρία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Αποχώρησε το ΜέΡΑ25

«Το ΜέΡΑ25 αποχωρεί από την διαδικασία καταγγέλλοντας τη συνέργεια Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην εφαρμογή του 4ου Μνημονίου του κ. Τσίπρα και στο 1ο Πολυνομοσχέδιο του 5ου Μνημονίου, τον Πτωχευτικό σας Νόμο κ. Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του κόμματος.