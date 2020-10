Αθλητικά

Με... άγχος “καθάρισε” τη Λάρισα ο Παναθηναϊκός

Τα... χρειάστηκαν οι ¨πράσινοι" κόντρα στους Λαρισινούς στο ΟΑΚΑ.

Μετά τη Euroleague, ο Παναθηναϊκός μπήκε νικηφόρα και στο πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 69-60 της Λάρισας στο ΟΑΚΑ, με την ομάδα του Λίνου Γαβριήλ να βάζει δύσκολα στο «τριφύλλι» για περίπου 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια να «πληρώνει» τα λάθη της...

Η τριπλέτα των Αμερικανών Σμιθ (16π.), Γκούντγκουϊν (16π.) και Ρας (11π.), «πάτησε» πάνω στις απουσίες των τραυματιών Παπαπέτρου, Βουγιούκα και του Νέντοβιτς (έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους), ενώ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αστοχία των «πράσινων» από τα 6.75 (3/16 τρίποντα), «γράφοντας» στο 27΄ το 43-43. Ωστόσο, επιπόλαια φάουλ και το τρίποντο του Σάικς, βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να «τρέξει» ένα σερί 8-0, ξεφεύγοντας στο 29΄ με 51-43. Με την άμυνα να κάνει τη διαφορά στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν στο 34΄ ένα επιμέρους σκορ 17-6, ξεφεύγοντας με διψήφια διαφορά (60-49) και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι, καθώς τα 18 συνολικά λάθη των φιλοξενούμενων και η... εμμονή τους από τα 6.75 δεν τους επέτρεψαν νέα υπέρβαση.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Γιώργο Παπαγιάννη με 22 πόντους, 2 μπλοκ, 2 κλεψίματα, 6 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος, ενώ πολύτιμη ήταν η προσφορά του Λεωνίδα Κασελάκη με 10 πόντους και ποσοστά ευστοχίας για σεμινάριο (3/3δ., 1/1τρ., 1/2β.).

Τα δεκάλεπτα: 13-11, 31-30, 51-44, 69-60.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Όγκαστ 8, Κασελάκης 10 (1), Φόστερ 4, Μήτογλου 5 (1), Σαντ Ρος, Παπαγιάννης 22 (9/12 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 3, Δίπλαρος, Καλαϊτζάκης 2, Σάικς 7 (1), Γουάιτ 4, Μπέντιλ 4.

ΛΑΡΙΣΑ (Λίνος Γαβριήλ): Μπράουν 8 (1), Γκούντγουιν 16 (10 ριμπάουντ), Γουέμπ 4 (12 ριμπάουντ), Ρας 11 (3), Σμιθ 16 (2), Κώττας, Καμπερίδης, Μούρτος 2, Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 3 (1).