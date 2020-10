Κόσμος

Κορονοϊός: Η Γαλλία ξεπέρασε τα κρούσματα της Ισπανίας

Ανέβηκε θέση στην παγκόσμια «κατάταξη» των χωρών με τα περισσότερα κρούσματα η Γαλλία. Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων.

Η επιδημία του νέου κορονοϊού κατέγραψε ένα νέο αρνητικό ρεκόρ την Κυριακή στη Γαλλία με 52.010 κρούσματα Covid-19 σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Μία ημέρα πριν, η χώρα κατέγραψε περισσότερες από 45.000 νέες μολύνσεις, αφού έσπασε την Παρασκευή το φράγμα του ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων, από την εμφάνιση της Covid-19.

Με τα νέα κρούσματα το σύνολο των μολύνσεων φθάνει τα 1.138.507 με τη Γαλλία να προηγείται πλέον της Αργεντινής και της Ισπανίας και να ανεβαίνει στην πέμπτη θέση σε αριθμό μολύνσεων παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ, την Ινδία, τη Βραζιλία και τη Ρωσία.

Ο αριθμός των νεκρών από τη νόσο ανήλθε στους 116 σήμερα, με αποτέλεσμα το σύνολο των θανάτων από την αρχή της πανδημίας να βρίσκεται στους 34.761, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Υγείας της Γαλλίας.