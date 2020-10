Κόσμος

Ευρωπαϊκή “ασπίδα” στον Μακρόν για τις προσβολές Ερντογάν

Αξιωματούχοι της Ευρώπης, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση στάθηκαν στο πλευρό του Προέδρου της Γαλλίας, μετά τις ύβρεις που εκτόξευσε κατά του προσώπου του ο Ερντογάν.

Με μια σειρά από αναρτήσεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά και η Ελληνική Κυβέρνηση, εξέφρασαν τη στήριξή και την αλληλεγγύη τους στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος από χθες δέχθηκε διπλή «επίθεση» από τα λεκτικά «βέλη» του Ερντογάν, που τον αποκάλεσε ψυχασθενή.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γαλλίας απάντησε με μια σειρά αναρτήσεων, χωρίς να κατονομάζει, τόσο στον Ερντογάν, όσο και σε όσους μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα, λόγω της ανάρτησης σκίτσων με τον Μωάμεθ σε κτήρια της Γαλλίας. Χθες είχε ανακαλέσει τον πρέσβη της Γαλλίας στην Άγκυρα.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι «δεν θα γίνει αποδεκτή η ρητορική μίσους», ενώ η ανάρτηση των μηνυμάτων έγινε στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

Η Κυβέρνηση της Ελλάδας εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στο Γάλλο Πρόεδρο, τόσο δια «στόματος» Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε και τη σχετική ανάρτηση, όσο και μέσω ανάρτησης που έκανε το υπουργείο Εξωτερικών και στα γαλλικά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις Ερντογάν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι, «η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και τώρα τις προσβολές», καταδικάζοντας τη στάση της Τουρκίας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη ρητορική Ερντογάν και κάλεσε την Τουρκία «να σταματήσει την επικίνδυνη αντιπαράθεση». Ο Μπορέλ τόνισε ότι, χωρίς πολιτική βούληση για επανέναρξη των σχέσεών της με την Ευρώπη, «η Τουρκία θα είναι ακόμη πιο απομονωμένη».