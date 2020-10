Κοινωνία

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση ενηλίκου

Που και πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πως μπορείτε να βοηθήσετε.

Εξαφανίστηκε, την Κυριακή και ώρα 15:30, από την περιοχή της Νεάπολης Εξαρχείων ο Καβαλιεράτος Θεόφιλος, 34 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Καβαλιεράτου Θεόφιλου αυθημερόν και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν επιθυμίας των δικών του ανθρώπων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Καβαλιεράτος Θεόφιλος έχει ύψος 1,65 μ., έχει βάρος 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, γαλάζιο φούτερ με κουκούλα και κρατούσε τσάντα για ψώνια γαλάζια στο ώμο του. Ο Θεόφιλος φέρει τραχειοτομή και έχει τατουάζ κάτω από το αυτί.

Παρακαλούμε να δείξουμε όλοι τη δέουσα προσοχή καθώς ο Θεόφιλος έχει δυσκολία στο λόγο και να επικοινωνήσει τις ανάγκες του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.