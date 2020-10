Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας

Η μέρα ξεκινά αρμονικά με την Η Σελήνη στις αρχές των Ιχθύων να καθρεφτίζεται από τα συναισθήματά μας...

Κριός: Κάτι σίγουρα αισθάνεστε ότι πάει λάθος. Είστε σε μια φάση περισυλλογής σήμερα που μειώνει την εκρηκτική εξωτερική σας δράση. Αν νοιώθετε την ανάγκη να αποσυρθείτε για λίγο μετρώντας και τσεκάροντας ανθρώπους και συναισθήματα είστε στη σωστή θέση. Καλό θα σας έκανε ένας γενικότερος απολογισμός κυρίως στα ερωτικά σας πριν εκφράσετε τις αλήθειες σας…

Ταύρος: Η μέρα σήμερα είναι κατάλληλη να ασχοληθείτε, με όλη σας τη διάθεση, με τους φίλους σας. Υπάρχουν φίλοι πολύ αγαπημένοι που καιρό τώρα σας αναζητούν. Η υπομονή τους ανταμείβεται γιατί οι συζητήσεις μαζί σας είναι πραγματικά ένα χέρι βοηθείας για αυτούς. Νοιώθετε όμορφα και αυτό φαίνεται. Στα ερωτικά σας μην εκπλαγείτε ευχάριστα διαπιστώνοντας τον μαγνητισμό που εκπέμπετε…

Δίδυμοι: Αν σήμερα σκέφτεστε κάποιες καινούριες ιδέες σχετικά με τη δουλειά σας και την άνοδό σας στον τομέα αυτό… δεν είναι καθόλου τυχαίο. Κατανοείτε τις αδυναμίες σας και γνωρίζετε τον τρόπο να τις υπερβείτε. Τολμήστε να τις εφαρμόσετε και τα αποτελέσματα θα σας ανταμείψουν. Στον αισθηματικό τομέα ευνοήστε ιδιαίτερα σήμερα, ειδικά αν αποφασίσετε να δώσετε… μια δεύτερη ευκαιρία.

Καρκίνος: Τι και αν οι άνθρωποι συνηθίζουν το τελευταίο διάστημα να σας απογοητεύουν. Σήμερα θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με αυτό το πονεμένο κομμάτι της ζωής σας και με πιο προσεχτική ματιά να καταλάβετε τα κίνητρα τους. Κάποιοι άνθρωποι δεν έρχονται για να περπατήσουν πολλά χιλιόμετρα ζωής μαζί μας… Συγχωρήστε τους και αποδεσμεύστε τους. Στην επόμενη στροφή σας περιμένουν …εκπλήξεις!

Λέων: Τα οικονομικά διατηρούν μια ουδετερότητα σήμερα και αυτό σας βάζει σε σκέψεις. Αν είστε προς αναζήτηση λύσεων, οικονομικών επί τω πλείστον σε θέματα εργασίας που επιμένουν να σας ταλαιπωρούν, προφανώς καλά κάνετε και εξετάζετε όλα τα ενδεχόμενα. Ο χρόνος είναι σύμμαχος κυρίως τώρα που η ώρα που θα μπορείτε να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας… δεν αργεί.

Παρθένος: Το ενδιαφέρον σας σήμερα εστιάζεται στις καινούριες γνωριμίες. Στον κύκλο των κοινωνικών σας σχέσεων μπαίνουν νέοι άνθρωποι που κουβαλούν έναν αέρα μυστηρίου. Η διαίσθηση της σημερινής μέρας θα μπορούσε να σας δώσει ένα στίγμα ακριβείας για το πόσο μπορούν οι νεοφερμένοι να φανούν αντάξιοι της προσοχής σας. Στα αισθηματικά ο καιρός επιμένει να είναι… ευμετάβλητος.

Ζυγός: Τα θέματα που προκύπτουν σήμερα στον τομέα της εργασίας ή και της υγείας δεν είναι ακριβώς φανερά και αξιολογήσιμα. Μην αγχώνεστε αν από τη σημερινή μέρα λείπει η ενέργεια. Εκείνο που θα έπρεπε να προσέχετε είναι η πιθανότητα να χάσετε ή να ξεχάσετε κάτι που είναι σημαντικό και ενδεχομένως θα σας προκαλέσει αναμπουμπούλες. Στα ερωτικά το αισθάνεστε και εσείς ότι κάτι… έρχεται.

Σκορπιός: Με τη Σελήνη σήμερα να ενδιαφέρεται κυρίως για τα ερωτικά σας έχετε τη διάθεση να δείτε τη σκιά που κρύβουν οι άνθρωποι πίσω τους και να αφουγκραστείτε τα λόγια που δεν τόλμησαν ακόμη να πουν. Όσο για αυτά που ήδη εξέφρασαν, μα ακόμη δεν τα γνωρίζετε, η στιγμή που θα τα μάθετε… δεν αργεί. Θα μπορούσατε να αλλάξετε άποψη για πολλά μα πρώτα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο χρυσός δεν θα αποδειχθεί άνθρακας.. για άλλη μια φορά.

Τοξότης: Δεν μπορείτε να μένετε για πολύ καιρό μέσα σε στενάχωρες σκέψεις. Το να συγχωρείτε ανθρώπους και να ξεπερνάτε δυσάρεστες καταστάσεις φιλοσοφώντας τη ζωή και τις χαρές της μόνο εσείς θα μπορούσατε να το κάνετε με τόση άνεση. Αυτό βασικά αποτελεί και το μυστικό της αιώνιας χαράς και τύχης που σας ακολουθεί. Και αυτό δεν το λες αφέλεια… μάλλον ευστροφία.

Αιγόκερως: Επικοινωνιακά μάλλον δεν είστε και στα καλύτερά σας σήμερα. Λίγο που και εσείς, από τη φύση σας, θέλετε καθαρές κουβέντες και όχι μισόλογα, λίγο που και οι άλλοι επιμένουν να κρατούν τα λόγια τους… δύσκολα θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε. Μην πτοήστε, τουλάχιστον δεν θα εκτεθείτε σε κανέναν. Στα συναισθηματικά μην θεωρείτε τίποτα σίγουρο. Η ανατροπή βασιλεύει…

Υδροχόος: Όσο εσείς διατυμπανίζετε πως δεν είστε δέσμιοι κανενός και η μεγαλύτερη αξία σας είναι ή ίδια η ελευθερία, τόσο τα πράγματα έρχονται να σας διαψεύσουν σήμερα στους περισσότερους τομείς. Τα ερωτικά σας μάλλον στάσιμα χαρακτηρίζονται. Είναι φορές βέβαια που ο νους σας ταξιδεύει στο παρελθόν αγνοώντας το… ζωντανό παρόν. Αν είστε ήδη σε μια σχέση καλό θα ήταν να αποφασίσετε την πορεία της πριν… εκπλαγείτε.

Ιχθύς: Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο η σημερινή μέρα έχει πολλά στοιχεία δικά σας και αυτό σας κάνει να αισθάνεστε πολύ άνετα. Το μότο της ημέρας είναι η συγχώρεση. Είναι μια λέξη που εσείς τη γνωρίζετε πολύ καλά γιατί στο παρελθόν έχετε συγχωρήσει πολλές φορές ανθρώπους που σας διαψεύδανε. Αν είστε έτοιμοι να το επαναλάβετε και σήμερα για άλλη μια φορά σκεφτείτε μόνο πως είναι λάθος να χαρίζουμε ακριβά δώρα σε αυτούς που δεν μπορούν να τα εκτιμήσουν…

