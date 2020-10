Πολιτική

Οι Ένοπλες Δυνάμεις “οργώνουν” το Αιγαίο (εικόνες)

Σε απόλυτη επαγρύπνηση οι Ενοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του ΓΕΕΘΑ λόγω της τουρκικής προκλητικότητας.

Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει οι Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο της αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν και τηρούν άμεση ετοιμότητα αντίδρασης, διατηρώντας ψυχραιμία, εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τον επαγγελματισμό και την αξιοσύνη του προσωπικού τους αλλά και την αξιοπιστία των μέσων τους, όπως αναφέρουν.

η Άγκυρα σε μια νέα παραβατική κίνηση αναέωσε εκ νέου, έως τις 4 Νοεμβρίου, την παράνομη Navtex για το «Oruc Reis».



Αμεση ήταν η απάντηση από τη χώρα μας, με την έκδοση αντι-Navtex. Σ΄αυτή τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αφορά μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα, σε περιοχή για την οποία την αρμοδιότητα έχει ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης.



Να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex, που αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ζήτησε από την Αγκυρα το ΥΠΕΞ, και γνωστοποιεί ότι θα γίνει άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, καθώς και ενημέρωση των συμμάχων και των εταίρων μας.