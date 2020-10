Υγεία - Περιβάλλον

Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας: Ποιες περιοχές αλλάζουν επίπεδο ετοιμότητας

Αλλάζει το επίπεδο συναγερμού από σήμερα σε αρκετές περιφερειακές ενότητες. Δείτε τον χάρτη.

Νέος χάρτης υγειονομικής ασφαλείας για τον κορονοϊό ισχύει από σήμερα το πρωί στην επικράτεια όπως είχε ανακοινώσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς .

Συγκεκριμένα:

Το επίπεδο συναγερμού αυξάνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Έβρου, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Καβάλας και Σποράδων, οι οποίες ανεβαίνουν και περνούν στο επίπεδο 2-Επιτήρησης (πορτοκαλί) από το επίπεδο 1-Ετοιμότητας (πράσινο). Στην περίπτωση των Σποράδων, δε, η αναβάθμιση αφορά μόνο τη νήσο Σκιάθο και όχι στη Σκόπελο και στην Αλόννησο που παραμένουν πράσινες.

Παράλληλα οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Καρδίτσας, Λέσβου, Μυκόνου, Πέλλας και Σάμου, που ήταν στο επίπεδο 3, δηλαδή στο πορτοκαλί, κατεβαίνουν βαθμό συναγερμού και περνούν στο επίπεδο 2, δηλαδή στο κίτρινο.

Όσον αφορά στα νησιά της Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, παρόλο που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, με δεδομένη τη μη χωροταξική τους εγγύτητα με τις μητροπολιτικές ηπειρωτικές ενότητες, πηγαίνουν από το πορτοκαλί στο κίτρινο. Δηλαδή κατεβαίνουν από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2, πλην της Σαλαμίνας που σχετίζεται με μετακινήσεις από και προς τον Πειραιά.

Στο πράσινο από το κίτρινο, δηλαδή στο επίπεδο 1 από το επίπεδο 2, κατεβαίνουν και περνούν οι- Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Λακωνίας και Πάρου.

Επίσης, πράσινες από πορτοκαλί, γίνονται από τη Δευτέρα οι Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Κέας-Κύθνου, δηλαδή κατεβαίνουν από το επίπεδο 3-Αυξημένης Επιτήρησης, στο επίπεδο 1-ετοιμότητας.