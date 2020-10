Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το Ισραήλ δοκιμάζει το δικό του εμβόλιο

Πότε ξεκινούν οι δοκιμές του εμβολίου κατά του COVID-19.

Το Ισραήλ θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου τις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους ενός εμβολίου κατά της Covid-19, η οποία προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Το εμβόλιο αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών του Ισραήλ (IIBR), που εποπτεύεται από το υπουργείο 'Αμυνας της χώρας.

Το εμβόλιο, το οποίο λέγεται BriLife (από την ισραηλινή λέξη «υγεία» και την αγγλική λέξη «ζωή»), άρχισε να δοκιμάζεται σε μικρά και μεγάλα ζώα από τον Μάρτιο. Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ και η ειδική εποπτική Επιτροπή για τα ιατρικά πειράματα σε ανθρώπους έδωσαν πλέον το «πράσινο φως» για να περάσουν οι δοκιμές στο επόμενο στάδιο, σε 80 εθελοντές ηλικίας 18 έως 55 ετών, οι οποίοι θα παρακολουθηθούν επί τρεις εβδομάδες για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα αναπτύξουν αντισώματα κατά του κορονοϊού, καθώς και για πιθανές παρενέργειες.

Η αρχή θα γίνει με δύο εθελοντές την 1η Νοεμβρίου και, ανάλογα με τις αντιδράσεις τους, το εμβόλιο θα χορηγηθεί και σε άλλους σε δύο ιατρικά κέντρα στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Σε όλους θα γίνει μία μόνο δόση, ενώ μερικοί θα λάβουν ψευδοεμβόλιο (πλασίμπο) αντί για κανονικό. Μετά από μερικές ώρες παρατήρησης στο νοσοκομείο, οι εθελοντές θα πάνε σπίτι τους, όπου θα συνεχιστεί η παρακολούθηση τους.

Θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση δοκιμής του εμβολίου σε 960 άτομα άνω των 18 ετών, η οποία θα αρχίσει το Δεκέμβριο σε διάφορα ισραηλινά νοσοκομεία. Εφόσον και αυτή πάει καλά, τότε θα ξεκινήσει την ερχόμενη άνοιξη (Απρίλιο ή Μάιο 2021) η τρίτη φάση μιας μεγάλης κλίμακας δοκιμής σε 30.000 εθελοντές, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τις ισραηλινές εφημερίδες "Jerusalem Post" και "Times of Israel".

Εν και η τρίτη φάση ολοκληρωθεί με επιτυχία και το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, τότε θα δοθεί έγκριση για μαζική παραγωγή του. Το Ινστιτούτο IIBR έχει ήδη παράγει περισσότερες από 25.000 δόσεις του εμβολίου για τις πρώτες δύο φάσεις των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους. Η παραγωγική δυναμικότητα του Ινστιτούτου φθάνει τα 15 εκατομμύρια εμβόλια.

«Ο τελικός στόχος μας είναι η παραγωγή 15 εκατομμυρίων δόσεων για τους κατοίκους του κράτους Ισραήλ και τους κοντινούς γείτονες μας», δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Σμούελ Σαπίρα, ο οποίος τόνισε «έχω εμπιστοσύνη στο εμβόλιο μας, πιστεύω σε αυτό και στην ικανότητα των επιστημόνων του Ινστιτούτου μας που το ανέπτυξαν». Ο πληθυσμός του Ισραήλ είναι περίπου εννέα εκατομμύρια και η χώρα έχει αναφέρει έως τώρα 2.372 θανάτους από τον κορονοϊό.

Για «μια μέρα ελπίδας για τους πολίτες του Ισραήλ χάρη στους ερευνητές του Ινστιτούτου IIBR, οι οποίοι ανέλαβαν μια αποστολή διεθνούς και ιστορικής σημασίας», έκανε λόγο ο ισραηλινός υπουργός 'Αμυνας Μπένι Γκαντς, επισκεπτόμενος το Ινστιτούτο, το οποίο πιστεύεται πως, μεταξύ άλλων, σχετίζεται με όπλα βιολογικού και χημικού πολέμου.

Το ισραηλινό εμβόλιο χρησιμοποιεί ένα αβλαβή ιό VSV, στον οποίο μέσω γενετικής τροποποίησης έχουν προστεθεί πρωτεΐνες που μοιάζουν με τις προεξέχουσες πρωτείνες-ακίδες («κορώνες») του κορονοϊού, τις οποίες στη συνέχεια αναγνωρίζει ο οργανισμός ως Covid-19, με αποτέλεσμα την παραγωγή αντισωμάτων. «Πρόκειται για ένα σύγχρονο εμβόλιο στην πρωτοπορία της παγκόσμιας τεχνολογίας, το οποίο παρέχει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας σε μια μόνο δόση», ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο 'Αμυνας.

Μέχρι στιγμής αρκετές δοκιμές εμβολίων βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων από τις εταιρείες Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca και Moderna, τη Ρωσία, την Κίνα κ.α.