Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης: οι συγκεντρώσεις μπορεί να ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και η παραβίαση των μέτρων. Τι λέει ο καθηγητής για το συνωστισμό στον Άγιο Δημήτριο.