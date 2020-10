Life

Halloween στον Λευκό Οίκο με το ζεύγος Τραμπ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακά στολισμένος ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τα παιδιά χωρίς μάσκες.

Μικρούς μασκαράδες υποδέχθηκαν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, για τον εορτασμό του Halloween, με το χώρο να έχει διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση.

Το προεδρικό ζεύγος στάθηκε έξω από το κτήριο που ήταν στολισμένο και φωτισμένο και χαιρέτισαν τα παιδιά που ήταν ντυμένα υπερήρωες, νεράιδες, σκελετοί, ακόμα και Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ.

Μάλιστα, η ενδυματική επιλογή του μικρού ταίριαζε απόλυτα με τα ρούχα του Τραμπ.

Φυσικά, το ζεύγος ζήτησε από το μικρό ζεύγος να γυρίσει για να φωτογραφηθούν όλοι μαζί.

Φέτος το κέρασμα για τη γιορτή έγινε προτού τα παιδιά παρελάσουν μπροστά από τους Τραμπ, κανένας από τους οποίους δεν φορούσε μάσκα.

Ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον από την προεκλογική του εκστρατεία, η οποία κορυφώνεται, αφού σε μία εβδομάδα είναι οι εκλογές.