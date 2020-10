Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δώρα και η αφιέρωση στον Τσιτσιπά (βίντεο)

Μια ξεχωριστή σχέση έχουν δημιουργήσει ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Ξεχωριστή είναι η σχέση που έχουν δημιουργήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Η πρόσφατη κοινή τους έξοδος, μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή, στην Αθήνα, αλλά και οι φιλοφρονήσεις που ανταλλάσουν μέσω των social media, απλά έρχονται ως επιβεβαίωση.

Ακόμη ένα γεγονός, που αμφότεροι «ανέβασαν» σήμερα στους προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν τα ιδιαίτερα δώρα που έκανε ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και δύο συνεχόμενες σεζόν MVP στο ΝΒΑ, στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Ο Giannis έδωσε ένα δικό του ζευγάρι παπούτσια και μία φανέλα με αφιέρωση που έγραψε: «Το μεγαλείο είναι αποστολή ζωής. Να είσαι υπέροχος», ενώ παρότρυνε τον Στέφανο Τσιτσιπά να προσπαθεί κάθε ημέρα.