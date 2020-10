Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετική ανταπόκριση των ηλικιωμένων στο εμβόλιο της Οξφόρδης

Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα από τη δοκιμή του πειραματικού εμβολίου προς τους ηλικιωμένους.

Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών του πειραματικού εμβολίου κατά της COVID-19 που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca Plc δείχνουν ότι προκαλεί ισχυρή ανοσοαπόκριση στους ηλικιωμένους, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο από τον νέο κορονοϊό, γράφουν σήμερα οι Financial Times.

Αυτό που δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών είναι ότι το πειραματικό αυτό εμβόλιο ενεργοποιεί προστατευτικά αντισώματα και λεμφοκύτταρα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, γράφει η εφημερίδα στην διεύθυνση, επικαλούμενη δύο πρόσωπα που έχουν γνώση του ευρήματος αυτού, ενθαρρύνοντας τους ερευνητές που αναζητούν στοιχεία ότι θα προστατεύει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από σοβαρή νόσηση ή τον θάνατο από την COVID-19.

Τα πορίσματα αυτά απηχούν επίσης στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούλιο, τα οποία δείχνουν ότι το εμβόλιο προκάλεσε "ισχυρές ανοσοαποκρίσεις" σε ομάδα υγειών ενηλίκων 18 ως 55 ετών, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που είναι ενήμερα για τα αποτελέσματα των λεγόμενων εξετάσεων αίματος ανοσογονικότητας.

Ωστόσο η FT προειδοποιεί ότι τα θετικά τεστ ανοσογονικότητας δεν παρέχουν εγγυήσεις ότι το εμβόλιο θα αποδειχθεί εν τέλει ασφαλές και αποτελεσματικό στους ηλικιωμένους.

Η AstraZeneca, η οποία αναπτύσσει το εμβόλιο αυτό με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στον αγώνα για την δημιουργία ενός εμβολίου που θα προστατεύει από την COVID-19.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πόρισμα αυτό αναμένεται να δημοσιευτούν προσεχώς σε κλινική επιθεώρηση, πρόσθεσε η FT, η οποία δεν κατονόμασε το έντυπο.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η AstraZeneca δεν έχουν μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν την είδηση αυτή.