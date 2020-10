Κόσμος

Κορονοϊός: Η πόλη που μηδένισε τα νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατάφεραν να μην καταγραφεί κανένα νέο κρούσμα το τελευταίο 24ώρο και έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.

Τρεις μήνες μετά την επιβολή καραντίνας για να αναχαιτιστεί το δεύτερο κύμα της επιδημίας της COVID-19, η Μελβούρνη προχωράει επιτέλους στην άρση των περιοριστικών μέτρων, καθώς κανένα νέο κρούσμα κορονοϊού δεν εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στην πολιτεία της Βικτόρια.

Η υποχρέωση του 'μένουμε σπίτι' θα αρθεί τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη και τα εστιατόρια, τα κέντρα αισθητικής και τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν ξανά να υποδεχθούν πελάτες.

Για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου η πολιτεία της Βικτόρια, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μελβούρνη, δεν κατέγραψε το 24ωρο που πέρασε κανένα νέο κρούσμα κορονοϊού.

Την ώρα που η Αυστραλία είχε κατορθώσει να αναχαιτίσει σχετικά αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της επιδημίας της COVID-19, η Μελβούρνη βρέθηκε αντιμέτωπη το καλοκαίρι με μια έξαρση των κρουσμάτων, λόγω αμελειών στα ξενοδοχεία ή στην καραντίνα που τηρήθηκε από ανθρώπους που επέστρεψαν από το εξωτερικό.

Ανακοινώνοντας την πολυαναμενόμενη άρση των περιορισμών, ο πρωθυπουργός της πολιτείας Ντάνιελ Άντριους έκανε λόγο για μια "μέρα γεμάτη συγκίνηση".

"Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, οι κάτοικοι της Βικτόρια έκαναν πολλά και είμαι υπερήφανος για καθέναν τους", δήλωσε ο Άντριους σε δημοσιογράφους.

Στους κατοίκους της Μελβούρνης, οι οποίοι είναι περίπου πέντε εκατομμύρια, επιβλήθηκαν αυτό το καλοκαίρι δραστικά περιοριστικά μέτρα, κυρίως μια απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ήρθη στα τέλη του Σεπτεμβρίου έπειτα από περίπου δύο μήνες.

Οι κάτοικοι υποχρεούνταν εξάλλου να μένουν σπίτι και μπορούσαν να μετακινηθούν μόνον σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων για έναν αριθμό σαφώς διευκρινισμένων δραστηριοτήτων.

Ορισμένοι περιορισμοί ήρθησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς επετράπη στους κατοίκους της να παίξουν γκολφ ή να πάνε κομμωτήριο.

Μεγάλες πιέσεις ασκούνταν για την άρση του μεγαλύτερου μέρους των περιοριστικών μέτρων καθώς μειωνόταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων.

Σήμερα για πρώτη φορά από τις αρχές του Ιουνίου η πολιτεία δεν κατέγραψε κανένα νέο κρούσμα, ενώ η καραντίνα είχε επιβληθεί τον Ιούλιο, όταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ανερχόταν σε περίπου 190 την ημέρα. Ο αριθμός αυτός είχε ανέλθει σε 700 τον Αύγουστο.

Η μεθόριος ανάμεσα στην Βικτόρια και τις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας παραμένει κλειστή και ισχύει ένα αυστηρό πλαίσιο για αυτούς που φτάνουν στην πολιτεία από ξένες χώρες.

Η Αυστραλία, η οποία έχει περίπου 25 εκατομμύρια κατοίκους, έχει καταγράψει συνολικά 27.500 κρούσματα νέου κορονοϊού από τότε που ξέσπασε η πανδημία της COVID-19 και 905 θανάτους από την νόσο αυτή.