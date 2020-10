Πολιτισμός

“Την Πέμπτη, κύριε Γκρην”: πρεμιέρα για Φιλιππίδη και Γκοτσόπουλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για την παράσταησ με τα μέτρα για τον κορονοϊό. Η πολύχρονη απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη από την τηλεόραση και η «αποχή» από τις δηλώσεις. Τι λέει ο παρτενέρ του επί σκηνής.