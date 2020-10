Οικονομία

Ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα

Συνεχίζεται η «κατρακύλα» της λίρας, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για τον πληθωρισμό.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σήμερα στο νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 8,05 λιρών ανά δολάριο, λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για την απόφαση της τουρκικής κεντρικής τράπεζας την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της και διάφορων πηγών γεωπολιτικών ανησυχιών.

Η ένταση της Τουρκίας στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, η διένεξή της με τη Γαλλία, η διαμάχη της με την Ελλάδα για τα θαλάσσια δικαιώματα και η σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ αναστάτωσαν τους επενδυτές. Το τουρκικό νόμισμα εξασθένησε περισσότερο από 1% έως το επίπεδο των 8,0515 λιρών ανά δολάριο από τις 7,9650 λίρες που είχε διαμορφωθεί η ισοτιμία του στο κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, ενώ έχει χάσει το 26% της αξίας του φέτος έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Η λίρα υποχώρησε επίσης σε χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται πέρα από τις 9,5 λίρες ανά ευρώ.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα αναμενόταν να αυξήσει το βασικό επιτόκιό της κατά 175 μονάδες βάσης (1,75 ποσοστιαίες μονάδες) στο 12% την περασμένη Πέμπτη λόγω της εξασθένισης της λίρας που έχει προκληθεί από τις ανησυχίες για τον υψηλό πληθωρισμό και τη μεγάλη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Ωστόσο, άφησε το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 10,25% την περασμένη Πέμπτη, ενώ αύξησε ένα επιτόκιο παροχής ρευστότητας στο 14,75%, δηλώνοντας ότι έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική σύσφιξη των χρηματοδοτικών συνθηκών μετά τα βήματα που έχουν γίνει για τον περιορισμό των πληθωριστικών κινδύνων.