Κοινωνία

Πολεμικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Δοκιμαστικές πτήσεις ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου πραγματοποίησαν τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δοκιμαστικές διελεύσεις δύο αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν στις 12:00, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αυτό έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού.