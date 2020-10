Κοινωνία

Έσπασε το τζάμι περιπολικού με... “κεφαλιά”

Ο άνδρας απειλούσε κι έβριζε πολίτες και αστυνομικούς, ενώ προκάλεσε ζημιές και στο αστυνομικό τμήμα.

Αναστάτωση προκάλεσε στη Χώρα της Σκοπέλου, ένας 44χρονος το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα, με το κεφάλι του έσπασε τζάμι περιπολικού.

Ο 44χρονος που πιθανόν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλούσε κι έβριζε πολίτες σε κεντρικό δρόμο στη Χώρα της Σκοπέλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία ωστόσο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο άνδρας τους έσπρωξε, τους απώθησε κι άρχιζε να τους βρίζει.



Μετά από λίγη ώρα οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 44χρονο, ο οποίος έσπασε με «κεφαλιά» το τζάμι του περιπολικού, ενώ προκάλεσε ζημιές και στο Αστυνομικό Τμήμα.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Βόλου.