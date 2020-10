Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών: Κρούσματα κορονοϊού στους Αχαιούς

H ομάδα δεν ταξίδεψε στη Σλοβενία για την αναμέτρηση με την Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Τρία κρούσματα κορονοϊού γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθέα με αποτέλεσμα η ομάδα να μην ταξιδέψει τελικά στη Σλοβενία για την αναμέτρηση με την Τσεντεβίτα Ολίμπια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του EuroCup.

Ο Προμηθέας δεν αγωνίστηκε ούτε την πρώτη αγωνιστική της Basket League καθώς αναβλήθηκε η αναμέτρηση με το Λαύριο που είχε 11 κρούσματα.

Από εκεί και πέρα μένει να αποφασιστεί και επίσημα η αναβολή της αναμέτρησης (28/10) με τους Σλοβένους ενώ αναμένεται και απόφαση για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Basket League, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου.