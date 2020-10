Πολιτική

Πέτσας: Η Τουρκία ταραξίας στην περιοχή και αναξιόπιστος συνομιλητής

"Πυρά" κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την πρόταση μομφής κατά του υπουργού Οικονομικών. Η πορεία της πανδημίας στην χώρα και οι διπλωματικές κινήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις.

Με ευχές στον Δημήτρη και τη Δήμητρα και «τη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει την απελευθέρωσή της και τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο», ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ υποβάλλοντας πρόταση μομφής στο υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα», είπε ο κ. Πέτσας και συνέχισε: «Μία πρόταση μομφής που μετατράπηκε τελικά όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός σε μπούμπερανγκ κατά του προκατόχου του. Με τη συζήτηση και την ψηφοφορία επαναβεβαιώθηκε η ενότητα της ΚΟ της ΝΔ και η στήριξη στον υπουργό Οικονομικών. Ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και βέβαια η ουσιαστική διαφορά με τις πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σε διάστημα 16 μηνών μειώσαμε 18 φόρους ή ρυθμίσαμε φορολογικές υποχρεώσεις ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ή αύξησε 29 φόρους. Ψηφίσαμε 115 νομοσχέδια από τα οποία τα 12 αφορούν κύριες διαρθρωτικές αλλαγές όταν επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν αντιμεταρρυθμίσεις όπως στην παιδεία. Εξαλείψαμε το μεγαλύτερο από τα ελλείμματα, το έλλειμμα εμπιστοσύνης και με την αυξημένη εμπιστοσύνη της πατρίδας μας σε διεθνές επίπεδο βελτιώσαμε το επενδυτικό περιβάλλον».

Αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και αδυναμία της ηγεσίας του να προσφέρει πειστικές απαντήσεις στις μεγάλες εξωγενείς προκλήσεις

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως το αποτέλεσμα είναι: «παρά την παγκόσμια κρίση που προκαλεί η πανδημία σήμερα στη χώρα μας να υλοποιούνται 43 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 13,4 δισεκατομμυρίων ευρώ με κορυφαία την επένδυση της Microsoft. Αλλά και να δανειζόμαστε με τα ιστορικότερα χαμηλά επιτόκια. Γεγονός που μας επέτρεψε να αντλήσουμε 16 δισ. ευρώ και να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία απλώνοντας ένα ευρύ δίχτυ προστασίας το οποίο στο τέλος του χρόνου θα φθάσει τα 24 δισ. ευρώ».

Υπογράμμισε επίσης ο κ. Πέτσας πως «στην ίδια συζήτηση αναδείχθηκε η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι η δική του κυβέρνηση που προχώρησε στην κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την πραγματοποίηση περισσότερων από 25.000 πλειστηριασμών και τη θέσπιση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και την καθιέρωση αυτόφωρης διαδικασίας κατά των διαμαρτυρόμενων».

Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη “ δεύτερη ευκαιρία”, «είναι σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία εκεί που υπήρχε μια “ οιονεί οικονομική φυλακή”» και τόνισε: «Διότι - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός - υπάρχει και σήμερα “ ατομική χρεοκοπία” η οποία είναι ουσιαστικά αιώνια, διαρκεί δεκαετίες ολόκληρες, ακινητοποιεί γενιές ολόκληρες, μεταφέρει βάρη σε παιδιά και σε εγγόνια. Αυτή η μάστιγα με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα τώρα τελειώνει. Μετατρέπουμε το τέλος σε μία νέα αρχή και δίνουμε πραγματικά μία δυνατότητα, μέσα από αυτήν τη διαδικασία, να διαγραφούν χρέη προς το Δημόσιο και προς τις τράπεζες».

«Στην ίδια συζήτηση καταδείχθηκε, ταυτόχρονα, η αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να συλλάβει και να προσφέρει πειστικές απαντήσεις στις μεγάλες εξωγενείς προκλήσεις -τις τουρκικές αυθαιρεσίες και το νέο κύμα του κορονοϊού- που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Και η απόδειξη για αυτό ήταν ότι ο κ. Τσίπρας προχώρησε στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών σε μια μέρα που κυριαρχούσε η ανάγκη για πατριωτική συσπείρωση, πολιτική ενότητα και κοινωνική αλληλεγγύη».

«Ταραξίας η Τουρκία»

Στα εθνικά θέματα πέρασε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας: «Τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία επιδίδεται σε μια επίμονη προσπάθεια να αποδείξει πως όχι μόνο αποτελεί ταραξία στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και παντελώς αναξιόπιστο συνομιλητή. Η έκδοση νέας παράνομης Navtex, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή που επικαλύπτει τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νοτίως της Ρόδου, δείχνει για πολλοστή φορά την επιμονή της σε μια προκλητική και παραβατική συμπεριφορά, που αγνοεί πλήρως το Διεθνές Δίκαιο, περιφρονεί τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της περιοχής».

Και ο κ. Πέτσας τόνισε: «Ενημερώσαμε γι' αυτό συμμάχους και εταίρους και επιδώσαμε στην Άγκυρα διάβημα διαμαρτυρίας. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πρωτύτερα, και ελάχιστες ώρες μετά τη δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι συμφώνησε στην αποφυγή στρατιωτικών ασκήσεων κατά τις εθνικές επετείους, η Άγκυρα είχε προχωρήσει σε άλλη Navtex, με την οποία ανακοίνωνε στρατιωτική άσκηση κατά την 28η Οκτωβρίου. Αποδείκνυε έτσι ότι άλλα συμφωνεί τη μια, και άλλα κάνει την επόμενη μέρα. Και αυτή η αναξιοπιστία της Τουρκίας γίνεται αντιληπτή πλέον διεθνώς. Η μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας είναι ότι μετέτρεψε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μία ελληνοτουρκική διαφορά, ή τουρκοκυπριακή διαφορά, σε ευρωτουρκική διαφορά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σταθερά έχουν στάση ουδετερότητας απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, για πρώτη φορά στηρίζουν με τόσο μεγάλη ένταση τα ελληνικά δίκαια. Υπάρχει πια μία διακομματική συναίνεση σε Βουλή και Γερουσία η οποία αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως τον ταραχοποιό της ευρύτερης γειτονίας της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα έχει οικοδομήσει νέες συμμαχίες με χώρες της Μέσης Ανατολής με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όλα αυτά είναι απτά αποτελέσματα. Και είναι απόρροια της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση.

Η Ελλάδα σήμερα, και το κατάφερε αυτό μέσα σε έξι μήνες, έχει μία υπογεγραμμένη συμφωνία οριοθέτησης σε όλη τη γεωγραφική έκταση με την Ιταλία. Έχει μια συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Και έχει επίσης μία συμφωνία επί της αρχής με την Αλβανία να υπογραφεί συνυποσχετικό, ώστε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αφού, όμως, η Ελλάδα έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, οπότε το επίδικο της απόφασης της Χάγης θα είναι σχετικά περιορισμένο. Παράλληλα με τη διπλωματία, η Ελλάδα έχει την αποτρεπτική ισχύ να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα από κάθε επιβουλή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα και το έχουν αποδείξει στο πεδίο».

Η πορεία της πανδημίας στην χώρα

Περνώντας στο θέμα των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως «αποτελεί ήδη κοινή διαπίστωση ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επιθετική έξαρση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζονται ως υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου». «Σε πείσμα όσων μεμψιμοιρούν, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες χώρες. Μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες, είναι οι καλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων» υπογράμμισε και εξήγησε:

«Σε αριθμό τεστ ανά 100.000 πληθυσμού, η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο μαζί με τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Στον δείκτη θετικότητας στα τεστ, η Ελλάδα είναι στο 3,6 “πράσινη” δηλαδή, μαζί με τη Γερμανία, τις Βαλτικές χώρες και τις Σκανδιναβικές χώρες. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι όλες στο “πορτοκαλί”. Και στον χάρτη θνησιμότητας, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα από όλες τις χώρες οι οποίες μετρούνται στον αντίστοιχο δείκτη. Και είναι ενδεικτικό το διάγραμμα με τον κυλιόμενο μέσο όρο των τελευταίων 7 ημερών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κ. Πέτσας τόνισε ωστόσο ότι «παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι έξαρση παρατηρείται και στη χώρα μας, με τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων να παρουσιάζει σημαντική αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, με στόχο να προλάβουμε τα χειρότερα, ήδη εφαρμόζονται δύο νέα μέτρα: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στις περιοχές των επιπέδων 3 και 4 από τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 το πρωί και υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού. Διαπιστώνεται, στο μεταξύ, ότι η εξάπλωση του ιού εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των νέων. Γι' αυτό και οι ειδικοί, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, απευθύνουμε έκκληση στους νεότερους να προσέχουν και να αποφεύγουν μαζικές συναθροίσεις. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουν -όπως είπε ο πρωθυπουργός- την ορμή τους σε ευθύνη και να γίνουν πρωτοπόροι στα δύσκολα. Τους καλούμε να δώσουμε όλοι μαζί αυτή τη μάχη τις επόμενες ημέρες. Παρατηρείται ακόμη, ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συμμορφώνεται στα μέτρα, την ίδια στιγμή εκδηλώνονται μεμονωμένες, συνειδητά οργανωμένες προσπάθειες απείθειας στα ισχύοντα μέτρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι διασποράς του ιού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες Αρχές -η Αστυνομία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η ΔΗ.Μ.Ε.Α.- προχώρησαν σε εντατικοποίηση των ελέγχων. Και αυτό θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα.

«Ήδη η Αστυνομία πραγματοποίησε το Σάββατο, 49.745 ελέγχους στους οποίους βεβαιώθηκαν 520 παραβάσεις για μετακίνηση από 00:30 έως 05:00 και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 150 ευρώ, διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις και έγιναν 5 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ενώ επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για υπεράριθμους πελάτες σε 6 καταστήματα» ανέφερε ο κ. Πέτσας και τόνισε:

«Είναι πλέον προφανές -και το έχουμε πει πολλές φορές- ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο τρίμηνο. Οφείλουμε όλοι να εφαρμόσουμε σχολαστικά τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί και θεσπίζει η Πολιτεία. Πρώτ' απ' όλα για να σωθούν ζωές. Να μην αυξηθεί σε αβάσταχτα επίπεδα η πίεση στο σύστημα Υγείας. Και, βέβαια, για να μην υπάρξει ανάγκη αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων. Είναι, άλλωστε, για πρώτη φορά από την αρχή αυτής της περιπέτειας, ορατή στον ορίζοντα η προοπτική να διαθέτουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο στο τέλος του χρόνου, ή τις αρχές του επόμενου. Και η κυβέρνηση έχει φροντίσει να το προμηθευτούμε έγκαιρα και να το διαθέσουμε, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα».

Στο υποβρύχιο «Παπανικολής» ο Μητσοτάκης την 28η Οκτωβρίου

Με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού έκλεισε ο κ. Πέτσας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα στις 17:00 θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 18:00 θα υποδεχθεί τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι.

Την Τετάρτη, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υποβρύχιο «Παπανικολής» και θα συνομιλήσει με το πλήρωμα.

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου».