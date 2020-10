Οικονομία

Κορονοϊός: Αλλαγή στις αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων

Τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Τι ισχύει για τον... χορό.

«Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 (ΦΕΚ Β ?4709/23-10-2020) οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων των χώρων εστίασης (εξαιρουμένων Κέντρων Διασκέδασης, χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ παραμένει το 1,8μ περιμετρικά) αλλάζει», όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.



Όπως ενημερώνει τα μέλη της η ομοσπονδία πλέον ισχύει το εξής:

Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους:

Εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα 0,90 εκ.

Εάν παρεμβάλλεται καρέκλα μόνο από τη μια πλευρά μεταξύ τραπεζιών 1,20 εκ.

Εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και από τις δυο πλευρές των τραπεζιών 1,80 εκ.

Επίσης μετά από σχετική ενημέρωση διευκρινίζουμε ότι σε όλους τους χώρους εστίασης και αναψυχής απαγορεύεται ο χορός.