Καιρός

Καιρός: Καλοκαιρία τη μέρα και κακοκαιρία τη νύχτα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα από το βράδυ της Τρίτης. Ομίχλες το πρωί σε όλη τη χώρα σχεδόν.

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός την Τρίτη, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Μεταβολή του καιρού από το βράδυ στη δυτική χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη νύχτα στο Ιόνιο, κυρίως στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο και πιθανώς στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, μετά το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες από τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και από το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που τη νύχτα στο Ιόνιο, κυρίως τα νησιά του κεντρικού και νοτίου Ιονίου και πιθανώς στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου θα είναι κατά τόπους ισχυρές και ενδεχομένως θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι τη νύχτα σε 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Την Τετάρτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους αναμένονται στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα βορειοδυτικά τμήματα. Αρχικά τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, κυρίως στα νησιά του κεντρικού και νότιου πελάγους, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και η Εύβοια. Από τις μεσημβρινές ώρες, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στα νότια τμήματα της Ηπείρου και στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από τις βραδινές ώρες. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική χώρα προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και νότια από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα υπόλοιπα από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και νότια.