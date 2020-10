Πολιτική

Έκκληση Σακελλαροπούλου από Θεσσαλονίκη για τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό

Το μήνυμά της προς όλους και κυρίως τους πιο ευάλωτους έστειλε από τον Άγιο Δημήτριο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Έκκληση σε όλους, και ειδικότερα στους νέους, να αποδείξουν στην πράξη το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που έχουν, ιδίως για τους πιο ευάλωτους, απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ευχήθηκε να πάρει γρήγορα τέλος η δοκιμασία με την πανδημία του κορονοϊού, στη δήλωση που έκανε, αμέσως μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας, η οποία τελέστηκε στο ναό του Αγίου Δημητρίου, κεκλεισμένων των θυρών για το κοινό, όπως ορίζουν οι υγειονομικές διατάξεις για τον περιορισμό στη διάδοση του κορονοϊού.

«Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και απελευθερωτή της πόλης, όπως τον θέλει η λαϊκή μας παράδοση», τόνισε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πρωτόγνωρες συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται ο εορτασμός, λέγοντας: «Φέτος, οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες. Τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας απέτρεψαν πολλούς συμπολίτες μας από το να γιορτάσουν την ημέρα όπως κάθε χρόνο. Είναι όμως απαραίτητα, αφού η τήρησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε να κρατήσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, προστατεύοντας τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους άλλους. Κάνω λοιπόν έκκληση σε όλους, και ειδικότερα στους νέους, να αποδείξουν στην πράξη το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που έχουν, ιδίως για τους πιο ευάλωτους. Και εύχομαι γρήγορα να πάρει τέλος αυτή η δοκιμασία και του χρόνου να τιμήσουμε όλοι μαζί, όπως αρμόζει, τον "μέγα οπλίτη και αθλητή, τον στεφανηφόρο" Άγιο Δημήτριο, τον "φιλόπολι" και προστάτη της Θεσσαλονίκης μας».

Η κ. Σακελλαροπούλου έφτασε στις 13.00 έξω από το ναό του Αγίου Δημητρίου, φορώντας μάσκα, όπως και τα μέλη της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων που τη συνόδευαν.

Στο προαύλιο ολιγομελές (λόγω κορονοϊού) στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα.

Αμέσως μετά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Στην είσοδο του ναού την υποδέχθηκε ο μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης Τασιάς και στο εσωτερικό ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος με τον οποίο η κ. Σακελλαροπούλου είχε έναν σύντομο διάλογο πριν την έναρξη της δοξολογίας.

Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Σταύρος Καλαφάτης, τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο βουλευτής Γιάννης Αμανατίδης και το ΚΙΝΑΛ ο βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της επίσημης δοξολογίας για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στον ουρανό της πόλης πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη και στρατιωτικά ελικόπτερα αποδίδοντας τιμές.