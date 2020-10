Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: 28η Οκτωβρίου με ακραία φαινόμενα

Μεταβολή του καιρού και κακοκαιρία ανήμερα της Εθνική Εορτής. Αναλυτικά τα δελτίο ακραίων φαινομένων.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από αργά το βράδυ της Τρίτης (27-10-20) και από τα δυτικά - νοτιοδυτικά. Κακοκαιρία θα επικρατήσει την Τετάρτη (28-10-20 ημέρα της Εθνικής Εορτής) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Από αργά το βράδυ της Τρίτης (27-10-20) το Ιόνιο, κυρίως τα νησιά του κεντρικού και νοτίου Ιονίου και πιθανώς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

2. Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (28-10-20 Εθνική Εορτή) η Πελοπόννησος, η Κρήτη, βαθμιαία η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και η Εύβοια. Από τις μεσημβρινές ώρες η Θεσσαλία, οι Σποράδες, τα νότια τμήματα της Ηπείρου και οι Κυκλάδες. Από το απόγευμα τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες η Κεντρική και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται, από το απόγευμα της Τετάρτης στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική χώρα, από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη και από το απόγευμα της Πέμπτης (29-10-20) και στις υπόλοιπες περιοχές.