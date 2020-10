Πολιτική

Προκαλούν οι Τούρκοι με υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από τις νήσους Ανθρωποφάγους και τους Φούρνους πέταξαν τα τουρκικά μαχητικά.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, δυο ζεύγη τουρκικών F-16 που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφάγους του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων, το πρώτο στα 25.000 πόδια στις 13:33 και ένα λεπτό αργότερα το δεύτερο στα 5.500 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.