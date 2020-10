Κοινωνία

Έφεση για την ποινή του κατέθεσε ο φυγόποινος Χρήστος Παππάς

Ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, αν και εξαφανισμένος, κατέθεσε έφεση κατά της ποινής που του επιβλήθηκε.

Στο ρυθμό των εφέσεων που έχουν ξεκινήσει να καταθέτουν οι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής για μικρότερη ποινή μπήκε σήμερα και ο φυγόποινος αποκαλούμενος «υπαρχηγός» της οργάνωσης, Χρήστος Παππάς.

Ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που καταζητείται από την Ελληνική Αστυνομία για να εκτίσει την ποινή του, υπέβαλε σήμερα διά του συνηγόρου του έφεση προκειμένου, όταν εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που είχε τώρα.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος του Χρήστου Παππά Περικλής Σταυριανάκης «ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης κι έτσι μαζί με άλλες εφέσεις ανοίγει ο δρόμος για το εφετείο». Ο συνήγορος είπε ακόμη: «Εξακολουθώ να αγνοώ πού είναι ο εντολέας μου», ενώ, όταν ρωτήθηκε αν ο καταδικασθείς προτίθεται να παραδοθεί σύντομα, απάντησε: «Όλες οι αποφάσεις μπορούν να αναθεωρηθούν αλλά έως τώρα δεν έχω γνώση για αλλαγή προθέσεων».