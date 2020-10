Πολιτική

Δένδιας – Λαβρόφ: Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας τα 12 μίλια

Κοινές δηλώσεις έκαναν μετά το πέρας της συνάντησής τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας.

Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας χαρακτήρισαν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους έκανε «ειδική αναφορά στο αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνουμε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας».

«Η Τουρκιά αποδεικνύει ότι καταπατά εκκλήσεις συμμάχων και είναι αναξιόπιστος συνομιλητής», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι, «η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και δεν έχει άλλη επιλογή από το να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Η Ρωσία δεν μπορεί να τηρήσει κάποια άλλη στάση εκτός από αυτή που υπαγορεύει το δίκαιο της θάλασσας», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών και επισήμανε ότι κάθε μέλος αυτής της σύμβασης μπορεί να καταχωρήσει το εύρος των χωρικών υδάτων έως 12 μίλια τηρώντας την κοινή λογική και γεωγραφικές ουδετερότητες.

Ο κ. Λαβρόφ επισήμανε ότι οι διαφορές μπορούν να λύνονται «μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων με συνυπολογισμό και σεβασμό των συμφερόντων του καθενός».

«Οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, πρέπει να επιλύονται βάση του διαλόγου. Όσο και να είναι δύσκολη η κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ της συζήτησης και της επίλυσης αυτών των προβλημάτων μέσω απευθείας διαλόγου».

Ο Νίκος Δένδιας θα έχει αργότερα συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ενώ ο Σεργκέι Λαβρόφ θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.