Ερντογάν: Φασίστες ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες

Σε μποϊκοτάζ κατά των γαλλικών προϊόντων κάλεσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος επιτέθηκε εκ νέου στον Μακρόν.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα τους Τούρκους να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα ενώ συνέκρινε τη μεταχείριση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη με αυτή των εβραίων πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Όπως στη Γαλλία μερικοί λένε 'μην αγοράζετε τις τουρκικές μάρκες', απευθύνομαι από εδώ στο έθνος μου: κυρίως μην προσέχετε τις γαλλικές μάρκες, μην τις αγοράζετε», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην Άγκυρα.

Στην ίδια ομιλία ο Ερντογάν συνέκρινε τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη με τη μεταχείριση των εβραίων πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατηγόρησε ορισμένους ευρωπαίους ηγέτες για «φασισμό» και «ναζισμό».

«Μια εκστρατεία λυντσαρίσματος, παρόμοια με αυτή που έγινε εναντίον των εβραίων της Ευρώπης πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διεξάγεται εναντίον των μουσουλμάνων», υποστήριξε κατά την ομιλία του ο Ερντογάν.