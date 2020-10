Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Έφεση για αυστηρότερες ποινές από τα θύματά της

Σύσσωμη η Πολιτική Αγωγή κατέθεσε έφεση ζητώντας αυστηρότερες ποινές για τα μέλη της Χρυσής Αυγής.

«Δίκαιη και ανάλογη τιμωρία» για την «απερίγραπτη φρικαλεότητα σε συνδυασμό με το ρατσιστικό κίνητρο» που υπέστη από ομάδα χρυσαυγιτών ζητά ο Αιγύπτιος ψαράς Αμπουζίντ Εμπάρακ με αίτηση που υπέβαλαν σήμερα οι συνήγοροι του, στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, για άσκηση έφεσης.

Σύσσωμη η Πολιτική Αγωγή στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής ζητά να ασκηθεί από τον Εισαγγελέα έφεση ώστε οι καταδικασθέντες για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής να καταδικαστούν σε μεγαλύτερες ποινές στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσαν αιτήματα για να ασκήσει έφεση ως προς το ύψος των ποινών που επέβαλε το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής και οι εκπρόσωποι της οικογένειας Φύσσα καθώς και των μελών του ΠΑΜΕ.

Οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής ζητούν από τον κ. Ιωάννη Μωραϊτάκη να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επί των ποινών που επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, τονίζοντας πως είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα ζητούνται από την Πολιτική Αγωγή μεγαλύτερες ποινές για τους συνεργούς στην ανθρωποκτονία οι οποίοι καταδικάστηκαν από 7 έως 10 έτη κάθειρξης.

Από την πλευρά του ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, Χάρης Στρατής, δήλωσε πως με την αίτηση τους ζητούν να επανέλθει η κατηγορία για την επίθεση στους αφισοκολλητές στην αρχική που είχε αποδοθεί και αφορούσε το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας την οποία το δικαστήριο μετέτρεψε στο πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Τονίζουν μάλιστα πως αν δεν μετατραπεί σε κακούργημα θα επέλθει παραγραφή λόγω 5ετίας.

Στην αίτηση που κατέθεσαν οι συνήγοροι του Αιγύπτιου ψαρά για την επίθεση στο σπίτι του στο Ικόνιο Περάματος τα ξημερώματα της 12ης Ιουνίου 2012, περιγράφεται η άγρια επίθεση που δέχθηκε ο αιτών και οι συγκάτοικοι του από ομάδα ατόμων που τον χτυπούσαν με λοστούς στο κεφάλι αφήνοντάς τον αιμόφυρτο και βαριά τραυματισμένο. Ο Αμπουζίντ Εμπάρακ αναφέρει επίσης: «Η απερίγραπτη φρικαλεότητα σε συνδυασμό με το ρατσιστικό κίνητρο, διότι με χτύπησαν μόνο και μόνο γιατί ήμουν ξένος εργάτης στην Ελλάδα, και την στοχοποίηση των Αιγύπτιων ψαράδων από την Χρυσή Αυγή, η οποία πιστοποιήθηκε με την ομιλία τού τότε τοπικού βουλευτή της Β΄ Πειραιώς και περιφερειάρχη της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού σε καφετέρια της περιοχής λίγες ώρες πριν, καθιστά δίκαιη και ανάλογη την επιβολή ποινών οι οποίες να εκπληρώνουν όχι μόνο τον σκοπό της τιμωρίας των δραστών, αλλά και της εφεξής πρόληψης παρομοίων εγκληματικών δραστηριοτήτων».