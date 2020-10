Κοινωνία

ΓΑΔΑ: Μαχαίρια, φαλτσέτες και αλκοόλ στις φυλακές (εικόνες)

Και άλλα ευρήματα κατά τη διάρκεια ερευνών στα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού και Χανίων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού Ι και Χανίων.

Στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι η έρευνα πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της 25ης Οκτωβρίου σε αποθήκη πτέρυγας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(2) μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, (2) φαλτσέτες και (2) αυτοσχέδια ξυραφάκια,

(2) κινητά τηλέφωνα και εξαρτήματα κινητών (5 φορτιστές – hands free – καλώδια φορτιστών-usb),

παιχνιδομηχανή με (2) παιχνίδια,

ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή και αντάπτορας,

διάφορα εργαλεία (λίμα, σφυρί, κάβουρας, (2) καλέμια, (6) κατσαβίδια, μύτες κατσαβιδιών, μέτρο, (2) μπουλόνια, μύτη από τρυπάνι, (9) τσιμπίδες, πένσα, πολύγωνο κλειδί, μυστρί, (7) σπάτουλες, μηχάνημα συγκόλλησης και μεταλλικές σφήνες)

καρφωτικό συρραπτικό με ανταλλακτικά, (3) κομμάτια σίδερο,

(4) εξαρτήματα από πόρτα κελιού (2 πείροι - 2 πετούγιες)

(3) μαγνήτες, μεγεθυντικός φακός, (2) μετρητές ρεύματος, ενισχυτής μικροφώνου, (2) ξύστρες και (2) τσόχες με τράπουλες και μάρκες.

Στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων η έρευνα πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της 23 και 24 Οκτωβρίου 2020, παρουσία εισαγγελέα με τη συνδρομή των Εξωτερικών Φρουρών και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, σε (100) συνολικά κελιά και σε βοηθητικούς - κοινόχρηστους χώρους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(19) αυτοσχέδια μαχαίρια - σουβλιά

(12) κινητά τηλέφωνα και (3) μπαταρίες κινητών,

(14) φορτιστές κινητών και (4) hands free,

(52) χάπια,

(14) τράπουλες και (4) ζευγάρια ζάρια,

(80) λίτρα αυτοσχέδιο αλκοόλ,

πλήθος σπασμένων σκουπόξυλων,

(76) κάρτες καρτοτηλέφωνου και (82) ευρώ.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι Εισαγγελείς και οι τοπικές αστυνομικές Αρχές, που διενεργούν σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.