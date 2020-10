Life

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: ‘Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή

Ο πρίγκιπας είπε ότι οι μοναρχίες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της δράσης σε χώρες όπου τα δημοκρατικά συστήματα αγωνίζονται πραγματικά να αναλάβουν την ευθύνη.

Ο δούκας του Κέιμπριτζ μίλησε για τις προσπάθειές του να ενθαρρύνει τους ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, αποκαλύπτοντας ότι οι πολιτικοί είναι «άλλη ιστορία» σε σύγκριση με τους περισσότερους ανθρώπους.

Μιλώντας στο podcast «Outrage And Optimism», που αφορά την κλιματική αλλαγή, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξήγησε ότι ελπίζει πως το βραβείο Earthshot ύψους 50 εκατομμυρίων βρετανικών λιρών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ερωτηθείς αν έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του για να οδηγήσει σε θετική αλλαγή, απάντησε: «Απολύτως. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας με τον οποίο έχω μιλήσει και να μην συμφωνεί με αυτή τη σύμβαση».

«Όλοι όσοι ηγούνται γνωρίζουν ότι αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι το να βρεις αυτούς τους πολιτικούς που έχουν τη βούληση να αντιμετωπίσουν τα πράγματα είναι μία άλλη ιστορία», είπε ο πρίγκιπας.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο δούκας του Κέιμπριτζ ανακοίνωσε το βραβείο Earthshot, το οποίο θα διαθέσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια βρετανικές λίρες την επόμενη δεκαετία για να βοηθήσει τους αιτούντες να βρουν λύσεις στις πιο πιεστικές περιβαλλοντικές ανησυχίες του κόσμου έως το 2030.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ζητεί «χαρισματικούς ανθρώπους» να κάνουν αίτηση με «φωτεινά καινοτόμα έργα».

Τα χρηματικά έπαθλα θα μοιράζονται μεταξύ πέντε νικητών κάθε χρόνο έως το 2030, με τον καθένα να λαμβάνει 1 εκατομμύριο λίρες.

Μιλώντας για τον διαγωνισμό, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είπε: «Το βραβείο Earthshot είναι για την εξεύρεση λύσεων. Πρόκειται για την ανάδειξη και αύξηση των φωνών των ανθρώπων που προτείνουν απτές λύσεις για ορισμένα από τα πιο δύσκολα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης».