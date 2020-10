Κοινωνία

“Επαγγελματίας” ληστής με αδυναμία στις... ψησταριές

“Χτυπούσε” και σπίτια στην Αττική. Πως έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 23ης Οκτωβρίου στον Κολωνό, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 32χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2019 διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις σε οικίες και καταστήματα στην Αττική.

Ως προς τη μεθοδολογία του, διέπραττε κλοπές από καταστήματα, τις ώρες που αυτά ήταν κλειστά, παραβιάζοντας είτε τις θύρες αυτών, είτε τις τζαμαρίες τους και στη συνέχεια αφαιρούσε χρήματα, έγγραφα και λοιπά αντικείμενα.

Επιπλέον, διέπραττε και κλοπές από οικίες στις οποίες εισερχόταν όταν απουσίαζαν οι ένοικοι, παραβιάζοντας τις θύρες εισόδου ή τα παράθυρα και αφαιρούσε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.

Όλα τα αφαιρεθέντα, τα διέθετε προς πώληση αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί (7) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών σε οικίες και καταστήματα.

Ο συλληφθείς Αλβανός υπήκοος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.