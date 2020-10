Πολιτική

Η τουρκική προκλητικότητα στο “τραπέζι” Μητσοτάκη-Αναστασιάδη

Γεύμα εργασίας του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κύπρου.

Γεύμα εργασίας με τον Πρόεδrο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχε σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «στη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και ο συντονισμός ενεργειών Ελλάδας- Κύπρου.

Eξετάστηκαν, επίσης, οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού μετά την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα».