Οικονομία

Γεωργιάδης για κορονοϊό: δεν θα χαριστούμε σε όσους αψηφούν τους κανόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σύσσωμος ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εποπτεύσει την αγορά. Και οι υπαίτιοι θα πληρώσουν ακριβά την ασυνειδησία τους», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Σύσσωμος ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εποπτεύσει την αγορά. Και οι υπαίτιοι θα πληρώσουν ακριβά την ασυνειδησία τους», υπογραμμίζει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης για την εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε:

Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση εξέλιξης της νόσου του Covid-19 στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση και οι πολίτες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία και να κρατήσουν όρθια την οικονομία, κάποιοι λίγοι, αλλά επικίνδυνοι, αψηφούν τους κανόνες. Σ' αυτούς δεν θα χαριστούμε.

Σύσσωμος ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εποπτεύσει την αγορά. Και οι υπαίτιοι θα πληρώσουν ακριβά την ασυνειδησία τους. Ας σοβαρευτούμε όλοι πριν είναι πολύ αργά!