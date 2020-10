Κόσμος

Anadolou: Η Τουρκία ακύρωσε τη NAVTEX για ασκήσεις στις 28 Οκτωβρίου

Το κρατικό πρακτορείο επικαλείται τουρκικές κυβερνητικές πηγές. Η "απάντηση" της Αθήνας.

Η Τουρκία ακυρώνει τη NAVTEX με την οποία δέσμευσε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στις 28 και 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τουρκικές κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Anadolu, πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης.

Η απόφαση της Άγκυρας για πραγματοποίηση ασκήσεων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας.

Το βράδυ του Σαββάτου η Τουρκία επέκτεινε τις έρευνες του Oruc Reis σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της Ρόδου.

Η προηγούμενη Navtex της Άγκυρας για τις έρευνες του τουρκικού σκάφους έληγε στις 27 Οκτωβρίου, ενώ αφορά επίσης και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού Αταμάν και Τζένγκις Χαν. Η περιοχή που ορίζεται στη Navtex βρίσκεται περίπου 21 ν.μ. νότια της Ρόδου.

Ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέπεμψε ακυρωτική οδηγία (αντι-Navtex), με την οποία υπενθυμίζεται στην τουρκική πλευρά ότι δεν διαθέτει καμία δικαιοδοσία στην συγκεκριμένη περιοχή όπου η αρμοδιότητα για την μετάδοση ναυτικών αναγγελιών, ανήκει στον ελληνικό σταθμό.

Η Ελλάδα δεν ενεργοποιεί το πεδίο βολής «Καράβια»

Μετά το μισό βήμα πίσω της Τουρκίας ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού με σημερινή Navtex ακυρώνει παλαιότερη Navtex, η οποία ενεργοποιούσε το πεδίο βολής «Καράβια» στο Μυρτώο πέλαγος την 29η Οκτωβρίου.